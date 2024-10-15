2025 merkezi yönetim bütçesi detayları perşembe günü açıklanacak
2025 yılı merkezi yönetim bütçesinin detayları, Perşembe günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak bilgilendirme toplantısıyla açıklanacak.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak toplantıda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2025 yılı bütçesi hakkında değerlendirmelerde bulunacak. Bu, AKP hükümetlerinin 23'üncü, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ise 7'nci bütçe toplantısı olacak. Toplantıda, TBMM'ye sunulmaya hazırlanan bütçenin detayları da paylaşılacak.
2025 yılı merkezi yönetim bütçesi, TBMM'ye sunulduktan sonra bakanlık ve kurumların bütçeleri önce TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, ardından Genel Kurul'da görüşülmeye başlayacak. Meclis'in bütçe görüşmelerinin yıl sonuna kadar sürmesi bekleniyor.
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