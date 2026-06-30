Temmuz ayında kira sözleşmesini yenileyecek milyonlarca kiracı ve ev sahibi, gözünü Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak enflasyon verilerine çevirdi. Peki, 2026 Temmuz kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Kira arış oranı ne kadar, yüzde kaç olacak?

2026 TEMMUZ KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Temmuz ayındaki kira artış hesaplamasına esas olacak Haziran ayı enflasyon verileri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Temmuz 2026 Cuma günü saat 10.00'da kamuoyuyla paylaşılacak.

Söz konusu verilerin açıklanmasının ardından Temmuz ayında yenilenecek konut ve iş yeri kira sözleşmelerinde uygulanacak yasal kira artış oranı da netlik kazanmış olacak.

Kira sözleşmesini Temmuz ayında yenileyecek taraflar, TÜİK'in yayımlayacağı resmi veriler doğrultusunda yeni kira bedellerini hesaplayabilecek.

TEMMUZ KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR, YÜZDE KAÇ OLACAK?

Temmuz ayı kira artış oranına ilişkin beklentiler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yayımladığı Haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi doğrultusunda şekilleniyor.

TCMB'nin reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 68 katılımcıyla gerçekleştirdiği ankete göre;

Geçen anket döneminde yüzde 1,52 olan Haziran ayı TÜFE artışı beklentisi son ankette yüzde 1,36 seviyesine geriledi.

Bu beklentiler doğrultusunda yapılan hesaplamalara göre, Haziran ayı resmi enflasyonunun TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki tahminlere yakın gerçekleşmesi halinde, Temmuz ayında yenilenecek konut ve iş yeri kira sözleşmelerinde uygulanacak yasal kira artış tavanının;

Yüzde 31,7 ile yüzde 32,1 bandında

Merkezi tahmin olarak ise yaklaşık yüzde 31,9 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Ancak kesin kira artış oranı, Türkiye İstatistik Kurumu'nun 3 Temmuz 2026 tarihinde açıklayacağı resmi enflasyon verileri sonrasında belli olacak.