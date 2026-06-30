Türkiye genelinde ortalama kira fiyatları ne kadar? TCMB yeni endeksi yayımladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan yeni kiracı kira endeksine göre, Türkiye genelinde 100 metrekare büyüklüğündeki bir konutun ortalama aylık kira bedeli 24 bin 179 TL'ye ulaştı.

Veriler, kiralık konut piyasasında fiyatların yüksek seyrini sürdürdüğünü ortaya koyarken, en yüksek kira bedeli İstanbul'da kaydedildi.

İSTANBUL ZİRVEDE YER ALDI

Verilere göre, İstanbul'da geçen yılın son çeyreğine kıyasla kira fiyatları yaklaşık yüzde 10 arttı. Kentte 100 metrekarelik bir konutun ortalama aylık kira bedeli 40 bin 453 TL olarak hesaplandı.

Uzmanlara göre İstanbul'da kira ortalamasını en fazla yükselten ilçeler Kadıköy ve Beşiktaş oldu.

İstanbul'u 33 bin 138 TL ile Muğla, 26 bin 579 TL ile İzmir, 25 bin 95 TL ile Antalya ve 24 bin 679 TL ile Çanakkale izledi.

KİRALIK KONUTLARDA İLAN SÜRESİ UZADI

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, enflasyonun yüzde 30 seviyelerinde olmasına rağmen İstanbul'da kira artışlarının yıllık yaklaşık yüzde 10 düzeyinde gerçekleştiğini söyledi.

Kiralık konut piyasasında durgunluk yaşandığını belirten Aşa, "Bir ev 3 aydan aşağıya tutulmuyor. Eskiden 30 gün olan ilan süresi şu an 90 güne çıktı. O yüzden ev sahipleri bir an evvel vereyim diye bir düşüncüye girebiliyor." dedi.