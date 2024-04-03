Emekliler dikkat! Dolandırıcılar şimdi de bu tuzağı kuruyor

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından dolandırıcılar, başta enflasyonu kullanarak emeklileri hedef almaya başladı.

DHA
Yayınlanma: 03.04.2024 - 15:14
Emekliler dikkat! Dolandırıcılar şimdi de bu tuzağı kuruyor
Abone Ol google-news

Son zamanlarda başta sosyal medya olmak üzere, cep telefonlarına gelen bazı mesajlar yurttaşların dolandırıcıların tuzağına düşmesine neden oluyor. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nden sonra dolandırıcılar enflasyon ve promosyon gibi konularla emeklileri dolandırmaya yönelik çeşitli yöntemlere başvuruyor. 

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ismi ile emeklilere 'enflasyonla mücadele' kapsamında 'geri ödemesiz devlet desteği' gibi konular kullanılarak dolandırıcılık mesajları atılıyor.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi, Yeni Medya ve İletişim Bölümü Öğretim Üyesi ve Bölüm Başkanı Doç. Dr. Sefer Darıcı, "Gündeme ilişkin de kamuoyunun da nabzını tutarak dolandırıcılık eylemlerini gerçekleştirmek için çaba sarf ediyorlar. Bu noktada özellikle insanların haberlerden, televizyonlardan takip ettikleri gündeme ilişkin başlıkları, sosyal medyadan takip ettikleri içeriklere yönelik oltalama eylemlerinde bulunuyorlar ve bu tarzdaki durumlarda bu takip edilen gündeme ilişkin gelen mesajlar kişilerin halihazırda zaten haberlerde izledikleri zaten sosyal medyada gördükleri içeriklere yönelik olduğu için de bu oltalama durumu çok daha hızlı bir şekilde gerçekleşebiliyor. Dolandırıcılar amaçlarına ulaşabiliyor" dedi.

“ÖZELLİKLE CEP TELEFONUNA GELEN MESAJLAR SIKINTI OLUŞTURUYOR”

Dolandırıcıların daha çok emeklilere yönelik eylemleri olduğunu da sözlerine ekleyen Doç. Dr. Darıcı, "Özellikle son süreç itibarıyla baktığımız zaman seçimlerin hemen ardından da emeklilere yönelik birçok bu tarzda dolandırıcılık faaliyetinde bulunduklarını görüyoruz ve çeşitli mesajlar geldiğini görüyoruz. Dolandırıcıların en son gönderdikleri mesajların içerisindeyse özellikle enflasyonla mücadele kapsamında Türkiye'nin ekonomik durumuyla ilgili içeriklerin olduğunu da görüyorsunuz ve bu enflasyonla mücadele kapsamında bu mücadelenin unsurlarını kullanmakla alakalı mailler ve mesajlar gönderdiklerini, özellikle cep mesajlarının, bu bağlamda ciddi sıkıntı oluşturduğunu görüyoruz. Burada özellikle şuna dikkat edilmesi gerekiyor. Geri ödeme, herhangi bir ödemenin geri alınması vesaire gibi durumlarda mutlaka ve mutlaka ilgili bakanlıkların, ilgili kurumların orijinal web sitelerini takip etmeleri, ilgili bakanlıklardan doğrudan bilgi edinmeleri, ilgili kurumların internet sitelerinden veya diğer açıklamalarından yola çıkarak takip etmeleri gerekiyor" ifadelerini kullandı.


Emekli haberleri dolandırıcı haberleri tuzak haberleri

İlgili Haberler

Sahte kargo mesajlarına dikkat: Bu yöntemle dolandırıyorlar!

Sahte kargo mesajlarına dikkat: Bu yöntemle dolandırıyorlar!
Konut alacakları ilgilendiriyor! İşte böyle dolandırıyorlar

Konut alacakları ilgilendiriyor! İşte böyle dolandırıyorlar
Bunlara sakın kanmayın: 'Yurt dışına üniversite imkanı' diyerek dolandırıyorlar!

Bunlara sakın kanmayın: 'Yurt dışına üniversite imkanı' diyerek dolandırıyorlar!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Buket Aydın'ın Ekrem İmamoğlu'na 'Kimsin?' diye seslendiği anlar tekrar gündem oldu

Buket Aydın'ın Ekrem İmamoğlu'na 'Kimsin?' diye seslendiği anlar tekrar gündem oldu
Cinsel istismar sanığına iyi hal indirimi

Cinsel istismar sanığına iyi hal indirimi
Gayrettepe'deki yangın faciasında yeni görüntü: Alevlerin Masquerade Club gece kulübünü sardığı anlar ortaya çıktı!

Gayrettepe'deki yangın faciasında yeni görüntü: Alevlerin Masquerade Club gece kulübünü sardığı anlar ortaya çıktı!
Ataşehir Belediyesi’nde devir teslim töreni düzenlendi

Ataşehir Belediyesi’nde devir teslim töreni düzenlendi
Son Dakika... TÜİK mart ayı enflasyon verilerini açıkladı

Son Dakika... TÜİK mart ayı enflasyon verilerini açıkladı
Türker İnanoğlu’nun eşi Gülşen Bubikoğlu’ndan duygusal paylaşım

Türker İnanoğlu’nun eşi Gülşen Bubikoğlu’ndan duygusal paylaşım
Görevi devretti: Kırkağaç AKP'den CHP'ye geçti

Görevi devretti: Kırkağaç AKP'den CHP'ye geçti
13 oy farkla AK Parti adayının kazandığı ilçede gerginlik

13 oy farkla AK Parti adayının kazandığı ilçede gerginlik