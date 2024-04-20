3 ildeki yatırımlara 'proje bazlı devlet yardımı'

Roketsan Roket Sanayii ve Ticaret AŞ tarafından Ankara ve Kırıkkale'de kurulacak sabit yatırım tutarı 13.2 milyar lira olan savunma sistemleri üretim tesisi ile Tekirdağ'da 11,3 milyar liralık yatırım tutarlı alüminyum yassı mamul üretim tesisine proje bazlı devlet yardımı verilmesi kararlaştırıldı.

AA
Yayınlanma: 20.04.2024 - 13:12
3 ildeki yatırımlara 'proje bazlı devlet yardımı'
Abone Ol google-news

Ankara, Kırıkkale ve Tekirdağ'daki bazı üretim tesisi yatırımlarına proje bazlı devlet yardımı verilmesi kararlaştırıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, proje bazlı devlet yardımı sağlanacak Roketsan Roket Sanayii ve Ticaret AŞ tarafından Ankara ve Kırıkkale'de savunma sistemleri üretim tesisi kurulacak.

Başlangıç tarihi 1 Ocak 2021 olan projenin yatırım süresi 7 yıl olarak belirlendi. Tevsi yatırımı olarak planlanan projede öngörülen sabit yatırım tutarı 13 milyar 250 milyon 514 bin lira, nitelikli personel sayısı 200 olarak tespit edildi. Yatırım süresi sonunda yılda 12 bin 575 adet ilave kapasite sağlanması öngörülüyor.

Projeye sağlanacak hibe desteği, yatırımcı ile TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) arasında yapılacak Ar-Ge İşbirliği Protokolü kapsamında SAGE'den alınacak Ar-Ge hizmeti için 5 yıl boyunca hizmet bedelinin yüzde 50'si kadar uygulanacak.

Söz konusu projenin proje bazlı devlet desteğinden yararlanmasına yönelik daha önce yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ise yürürlükten kaldırıldı.

TEKIRDAĞ'A YASSI MAMUL YATIRIMI

Öte yandan, Teknik Alüminyum Sanayi AŞ'nin Tekirdağ'da yapacağı "direkt soğutmalı slab döküm ve sıcak haddeleme yöntemi ile alüminyum yassı mamul üretim tesisi" de proje bazlı devlet yardımından yararlanacak.

Başlangıç tarihi 1 Ocak 2024 olan ve komple yeni yatırım olarak öngörülen projenin süresi 3 yıl olarak belirlendi. Projede öngörülen sabit yatırım tutarı 11 milyar 316 milyon 241 bin lira oldu. Yatırım sonunda yılda 400 bin ton mamul üretilmesi bekleniyor.

Proje bazlı devlet yardımı verilmesi kararlaştırılan söz konusu yatırımlar, KDV istisnası, KDV iadesi, gümrük vergisi muafiyeti, nitelikli personel desteği, enerji, yatırım yeri tahsisi, faiz ve/veya kar payı desteği gibi teşviklerden yararlanacak.

 


Roketsan Roket Sanayii haberleri Ankara haberleri Kırıkkale haberleri tekirdağ haberleri devlet yardımı haberleri

İlgili Haberler

Yatırımcılar dikkat... Altın ve döviz kazandırdı: En çok prim yapan hisse belli oldu

Yatırımcılar dikkat... Altın ve döviz kazandırdı: En çok prim yapan hisse belli oldu
Yatırımcılar dikkat: Altından yeni rekor! Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 19 Nisan 2024 altın fiyatları...

Yatırımcılar dikkat: Altından yeni rekor! Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 19 Nisan 2024 altın fiyatları...
Döviz yatırımcısı dikkat! Dolar ve Euro ne kadar oldu? 19 Nisan 2024 döviz fiyatları

Döviz yatırımcısı dikkat! Dolar ve Euro ne kadar oldu? 19 Nisan 2024 döviz fiyatları
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İsrail'den Erdoğan-Haniye fotoğrafına sert tepki: Utanmalısın

İsrail'den Erdoğan-Haniye fotoğrafına sert tepki: Utanmalısın
Son Dakika… Trendyol Süper Lig’de küme düşen ilk takım İstanbulspor oldu

Son Dakika… Trendyol Süper Lig’de küme düşen ilk takım İstanbulspor oldu
İmamoğlu, 'Haluk Bayraktar' sorusuna yanıt verdi: 'Nezaketsiz, pervasız, iftira dolu...'

İmamoğlu, 'Haluk Bayraktar' sorusuna yanıt verdi: 'Nezaketsiz, pervasız, iftira dolu...'
Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Oğlak burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Oğlak burcu yorumu
Türkiye nüfusunun en popüler bebek isimleri belli oldu

Türkiye nüfusunun en popüler bebek isimleri belli oldu
Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Terazi burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Terazi burcu yorumu
AKP’li Arınç, MHP’li adayın desteklenmesini eleştirdi, Erdoğan tepki gösterdi: Manisa’da ne yapacaktık?

AKP’li Arınç, MHP’li adayın desteklenmesini eleştirdi, Erdoğan tepki gösterdi: Manisa’da ne yapacaktık?
Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Kova burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Kova burcu yorumu