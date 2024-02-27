Multiflasyon günleri... Pidenin gramı düştü, fiyatı arttı

Türkiye Fırıncılar Federasyonu İstanbul Ankara ve Antalya'da 250 gramlık pidenin 15 TL'den satılacağını açıkladı. Geçen yıl 300 gram pide 10 TL'ydi. Ekonomist Mahfi eğilmez, "Bu shrinkflasyon (küçülme) + greedflasyon (açgözlülük)= Multiflasyon (çoklu enflasyon)" yorumunu yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.02.2024 - 09:42
Multiflasyon günleri... Pidenin gramı düştü, fiyatı arttı
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Ramazan ayına sayılı günler kala Ramazan Pidesi fiyatları da belli oldu.

Pidede gramaj düşürülürken fiyatlar da katladı. Üç ildeki pide fiyatlarını açıklayan Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, “İstanbul, Ankara ve Antalya’da 250 gramlık Ramazan pidesi 15 liradan satılacak” dedi. Geçen yıl Ramazan ayında aynı pidenin gramajı 50 gram fazlayla 300 gramdı. Buna karşın fiyatı ise pide 10 TL’ydi. Gramajı azaltarak pidenin adeti yüzde 50 zamla satılsa da kilogram fiyatı yüzde 100 zamlandı. Balcı, geçen yıl 33.5 TL olan Ramazan Pidesi kilo fiyatının ise bu yıl 60 lira olarak belirlendiğini duyurdu.

Balcı, “İzmir’de 300 gram pide 18 lira olacak. Bunun yanında esnafımız, 330 gram pideyi 20 lira veya 500 gram pideyi 30 lira olarak vatandaşın talebine göre üretebilir. Her il ve ilçede odalarımız kendi maliyet hesabını yaparak ilgili esnaf odaları birliğinden fiyat alacak” dedi. Yurttaşın bu yıl hem daha fazla verip hem de daha küçük pide alacak olmasına tepkiler yağdı.

Pide fiyatlarını değerlendiren ekonomist Mahfi Eğilmez sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “Bu yıl 250 gram Ramazan pidesi 15 TL’den satışa sunulacak. Geçtiğimiz yıl 300 gramlık Ramazan pidesi fiyatı 10 TL olarak satışa sunulmuştu. Shrinkflasyon + greedflasyon = Multiflasyon. Pide mi alıyoruz ekonomiye giriş dersi mi belli değil.”


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