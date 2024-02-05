CHP'li Kayıhan Pala: AKP’nin 'Sağlıkta Dönüşüm Programı' iflas etti
CHP Bursa Milletvekili Prof. Dr. Kayıhan Pala, AKP'nin ilan ettiği 'Sağlıkta Dönüşüm Programı'nın iflas ettiğini söyledi. Kayıhan, sağlık sisteminin Türkiye'nin ihtiyaçlarına yanıt vermediğini vermediğini belirtti.
İktidarın en çok övündüğü alanlardan biri olan sağlık sisteminde yaşanan aksaklıklar büyüyor. Hastanelerde randevu bulmak, ulaşmak giderek zorlaşırken, ilaç krizi de vatandaşın tedavisinde aksaklıklara neden oluyor. TBMM kürsüsü ve basın açıklamalarıyla sürekli olarak Sağlık Bakanlığı'na seslenen CHP Bursa Milletvekili Prof. Dr. Kayıhan Pala, 2022 yılına ait istatistiklerin dahi açıklanmadığını ifade etti.
Gazete Duvar'dan Osman Çaklı'ya konuşan Pala, “Şu anda Covid-19, grip, soğuk algınlığı ve diğer rahatsızlıklar yükselmiş durumda. Bunlardan risk grubunda olanlar çok daha büyük sıkıntılar yaşayabiliyor. Özellikle yaşlılar ve kronik hastaları hastaneye yatırmak gerekiyor. Normal koşullarda hastanelerde yatak bulunamazken, üzerine bir de kış enfeksiyonu artışı eklendi.” dedi.
"SAĞLIK SİSTEMİ TÜRKİYE'NİN İHTİYAÇLARINA YANIT VERMİYOR"
2022 yılına ait istatistiklerin dahi açıklanmadığının altını çizen Pala, şunları söyledi:
“Bir tıp doktorunu kaybettik. Kovid-19’dan öldü. Biz ısrarla test yaptırdık. Ancak rutinde test yapılmadığı ve veriler sunulmadığı için ne durumda olduğumuzu anlamamız mümkün görünmüyor. Sağlık sistemi Türkiye’nin ihtiyaçlarına yanıt vermiyor. Hastalıklarda mevsime dayalı olarak artış gözlendiğinde bu daha sıkıntılı bir durum yaratıyor. Okullar açılınca solunum yoluyla bulaşan hastalıkların görülmesinde artış yaşanacak. Çocuklar eve gittiklerinde aile üyelerine hastalığı bulaştıracaklar. Türkiye’de veriler yayımlanmıyor ancak yurt dışında atık sularda virüs analizi yapılıyor. Şu an Covid-19’un geçen yıl kadar etkili bir enfeksiyon olduğunu söylememiz mümkün.”
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