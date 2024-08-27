50’den fazla ülkeye ihracat yapıyor… Dev tekstil şirketi iflasın eşiğinde!

Yayınlanma: 27.08.2024 - 19:29

Güncelleme: 27.08.2024 - 19:29

Türkiye'nin tanınmış halı üreticilerinden Arka Halı ve İplik Sanayi Anonim Şirketi de konkordato sürecine girdi.

HalkTV’nin aktardığı habere göre, 1996 yılında üretime başlayan Arka Halı, o günden bu yana 20.000 metrekarelik alanda yüksek kaliteli halılar üretmekte.

Firma, son teknoloji ile donatılmış tesisleri ve geniş üretim kapasitesiyle 50'den fazla ülkeye ihracat yapıyor.

Kendi polipropilen iplik fabrikasına sahip olan Arka Halı, rekabetçi fiyatları ile sektörde öne çıkıyor.

KONKORDATO SÜRECİ UZATILDI

Gaziantep 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 01 Şubat 2024 tarihli ara kararı ile Arka Halı'ya verilen 1 yıllık kesin mühlet süresi, 13 Nisan 2024'ten itibaren 6 ay uzatıldı.

Konkordato projesinin değerlendirilmesi ve tasdik duruşması ise 12 Eylül 2024 tarihinde yapılacak.

Firma, üretim ve ihracat potansiyelini koruma amacıyla bu adımı attığını belirtti.