6 bin ton baklava yiyeceğiz

Yayınlanma: 07.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 07.04.2024 - 04:00

Bayram süresince Türkiye’de 6 bin ton baklava tüketilmesinin öngörüldüğünü belirten Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği Başkanı Mehmet Yıldırım, fiyatlar konusunda şöyle konuştu:

“Kaliteli bir cevizli baklavanın kilogramı 600-700 TL, fıstıklı baklava ise 750-850 TL’den fiyatlanıyor.” Öte yandan Ülker Pazarlama Üst Yöneticisi Mustafa Kabakçı’nın verdiği bilgiye göre çikolata satışında Marmara yüzde 32’lik payla ilk sırada yer alıyor.

DOĞU'DA ŞEKERLEME

2023 verilerine göre bu bölgeyi yüzde 22 ile İç Anadolu, yüzde 16 ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu izliyor. En fazla ikramlık şekerleme ise yüzde 36’lık payla Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da. Bu oran Marmara’da yüzde 21, İç Anadolu’da yüzde 18, Ege’de yüzde 11, Akdeniz’de yüzde 10 ve Karadeniz’de yüzde 5.

