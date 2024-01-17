Fatih Erbakan'dan Erdoğan'a 'emekli maaş zammı' tepkisi: 'Büyük hayal kırıklığı...'

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı emekliye yönelik yüzde 5 ek zamma tepki gösteren Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, “İktidarı bir kez daha 'önce millet' anlayışıyla hareket etmeye çağırıyoruz” dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.01.2024 - 17:14
Fatih Erbakan'dan Erdoğan'a 'emekli maaş zammı' tepkisi: 'Büyük hayal kırıklığı...'
Abone Ol google-news
Player Alanı

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, AKP Genel  Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı emekliye yönelik yüzde 5 ek zamma tepki gösterdi.

Erbakan, “İktidarı bir kez daha “önce millet” anlayışıyla hareket etmeye çağırıyoruz” dedi.

Erbakan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda zammın, artan enflasyon ve yaşam maliyetleri karşısında yetersiz olduğunu belirterek, milyonlarca emeklinin büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını söyledi.

"SON DERECE HAYATİ BİR KONU"

Erbakan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Kabinesi toplantısından SGK ve Bağ-Kur emeklilerine 'yüzde 5' oranında ek zam çıkması, aylık 15 bin TL seviyesini aşan açlık sınırının da çok altında maaşlarla yaşamaya çalışan milyonlarca emeklimizi büyük hayal kırıklığına uğratmıştır.

Bu enflasyon karşısında, bu hayat pahalılığında bu rakamlarla geçinebilmek asla mümkün değildir. Vatandaşımızın sosyal yardımlara muhtaç olmadan yaşamını sürdürebilme gücüne sahip olması, son derece hayati bir konudur.”


fatih erbakan Recep Tayyip Erdoğan Bağ-kur emeklileri Emekli Emekli aylığı emekli maaşı emekli maaşları emekli zammı emekliler emeklilik emeklilik ödemeleri emeklilik hakkı Memur ve emekli memur emeklisi memur emeklileri

İlgili Haberler

Fatih Erbakan'dan 3 şehirde ittifaka yeşil ışık

Fatih Erbakan'dan 3 şehirde ittifaka yeşil ışık
Yeniden Refah lideri Fatih Erbakan'dan 'ittifak' açıklaması: 'Üç büyükşehir için talep oldu'

Yeniden Refah lideri Fatih Erbakan'dan 'ittifak' açıklaması: 'Üç büyükşehir için talep oldu'
Erdoğan ve Erbakan anlaşamadı mı? Yeniden Refah Partisi'nden dikkat çeken 'yerel seçim' çıkışı

Erdoğan ve Erbakan anlaşamadı mı? Yeniden Refah Partisi'nden dikkat çeken 'yerel seçim' çıkışı

En Çok Okunan Haberler