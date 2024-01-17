Fatih Erbakan'dan Erdoğan'a 'emekli maaş zammı' tepkisi: 'Büyük hayal kırıklığı...'
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı emekliye yönelik yüzde 5 ek zamma tepki gösteren Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, “İktidarı bir kez daha 'önce millet' anlayışıyla hareket etmeye çağırıyoruz” dedi.
Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı emekliye yönelik yüzde 5 ek zamma tepki gösterdi.
Erbakan, “İktidarı bir kez daha “önce millet” anlayışıyla hareket etmeye çağırıyoruz” dedi.
Erbakan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda zammın, artan enflasyon ve yaşam maliyetleri karşısında yetersiz olduğunu belirterek, milyonlarca emeklinin büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını söyledi.
"SON DERECE HAYATİ BİR KONU"
Erbakan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
“Kabinesi toplantısından SGK ve Bağ-Kur emeklilerine 'yüzde 5' oranında ek zam çıkması, aylık 15 bin TL seviyesini aşan açlık sınırının da çok altında maaşlarla yaşamaya çalışan milyonlarca emeklimizi büyük hayal kırıklığına uğratmıştır.
Bu enflasyon karşısında, bu hayat pahalılığında bu rakamlarla geçinebilmek asla mümkün değildir. Vatandaşımızın sosyal yardımlara muhtaç olmadan yaşamını sürdürebilme gücüne sahip olması, son derece hayati bir konudur.”
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısından SGK ve Bağ-Kur emeklilerine “yüzde 5”oranında ek zam çıkması, aylık 15 bin TL seviyesini aşan açlık sınırının da çok altında maaşlarla yaşamaya çalışan milyonlarca emeklimizi büyük hayal kırıklığına uğratmıştır.— Dr. Fatih Erbakan (@ErbakanFatih) January 16, 2024
Bu enflasyon karşısında,…
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