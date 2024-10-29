7 bin TL üzeri kart zorunluluğu ardından yeni dönem: Esnaf komisyonları artırdı!

Yayınlanma: 29.10.2024 - 10:10

Güncelleme: 29.10.2024 - 10:10

7 bin TL ve üzerindeki alışverişlerde kredi kartı veya banka aracılığıyla ödeme yapılmasını zorunlu kılan düzenlemenin ardından, bazı esnafların bu limitin altındaki kartlı işlemlerde komisyon oranlarını artırdığı iddia ediliyor. Kart komisyon farkının bazı işletmelerde yüzde 20’ye kadar yükseldiği öne sürülüyor. Tüketici dernekleri, bu durumu yasaya aykırı bulup vatandaşları şikâyet etmeye çağırdı.

KOMİSYON ORANLARI YÜZDE 20

Kayıt dışı ekonomiyle mücadele amacıyla getirilen ‘7 bin TL üzeri işlemlerde kart veya banka kullanım zorunluluğu’ esnafları memnun etmedi. Tüketicileri nakit ödemeye yönlendirmeyi amaçlayan bazı işletmelerin, 7 bin TL altındaki işlemlerde kredi kartı komisyon oranlarını yüzde 20’ye kadar çıkardığı bildirildi.

Bunun yanı sıra, 7 bin TL ve üzeri işlemlerde hâlâ nakit ödeme kabul eden işletmeler de mevcut. Türkiye Gazetesi'nde yer alan bir habere göre, İstanbul’da bir halı yıkama firması, nakit ödemede 3.200 TL talep ederken, kredi kartıyla ödeme yapılması durumunda ücretin 3.860 TL olduğunu belirtti.

Bir diğer örnekte ise, İstanbul’daki bir gözlük mağazasında nakitte 52 bin TL olan gözlük, kredi kartıyla alındığında 64 bin TL’ye çıkıyor. Aynı şekilde oto sanayiinde işlem yaptıran bir yurttaş, nakit ödeme için 4.500 TL öderken, kredi kartı ile ödeme durumunda ücretin 6.000 TL olacağı söylendi.

CİMER’E ŞİKAYET YAĞIYOR

Komisyon farklarıyla mağdur edilen vatandaşların şikayetleri sosyal medya, şikayet siteleri ve CİMER’e ulaştı. Tüketiciler, kart komisyonlarındaki artışlar nedeniyle mağduriyetlerini dile getirirken, bazı esnafların “POS cihazı bozuk” bahanesiyle kartlı ödemeleri reddettiği yönünde de şikayetler mevcut.

TÜKETİCİ DERNEKLERİNDEN UYARI

Tüketici dernekleri, kredi kartıyla yapılan alışverişlerde ek komisyon alınmasının hukuken yasak olduğuna dikkat çekti. Bazı işletmelerin bu uygulamayı yasal gibi gösterdiğini belirten dernekler, tüketicilere şikayet etmeleri çağrısında bulundu. “Bankaların sağladığı POS hizmeti üzerinden maddi kazanç sağlanması durumunda, bu işletmelere cezai yaptırımlar uygulanmaktadır” şeklinde açıklama yaparak yurttaşları haklarını savunmaları yönünde teşvik etti.