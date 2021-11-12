Dolar tarihi zirvesini yeniledi: 10 TL'yi gördü
Dolar/TL kuru, 10'a ulaşarak tüm zamanların en yüksek rekorunu kırdı.
Türk Lirası'ın yaşadığı değer kaybı tüm zamanların rekorunu kırdı. Dolar/TL kuru, 10'a ulaşarak en yüksek seviyeyi gördü. 12 Kasım Cuma akşamı saat 21.20 sularında dolar/TL, 10 TL seviyesine ulaştı.
Doların seyrinde son dönemde ABD'de beklentileri aşan ve 31 yılın en hızlı yükselişini kaydeden enflasyon etkili oldu. Türkiye özelinde Kasım ve Aralık ayı için sıkılaşan dış ödeme takvimi ve yaklaşan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısı fiyatlamalarda öne çıktı.
Piyasaların kapanmasından sonra yeniden harekete geçen dolar/TL, saat 21.30 sularında 10 rakamını test etti. Dolar/TL'de üst üste gelen rekorlarda Türkiye'de devam eden enflasyon-para politikası endişeleri de etkili oluyor.
ELVAN: KURDAKİ HAREKETLİLİĞİN FARKINDAYIZ
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, bugün bakanlığının TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı bütçe sunumunda “Son 2 aydır, küresel gelişmelerin de etkisiyle, finansal piyasalarda dalgalanmalar yaşandı. Piyasa faizlerinde, varlık fiyatlarında, döviz kurunda ve beklentilerde yaşanan hareketliliğin farkındayız” demişti.
Video Haberler
- Akkuyu'da bu kez su baskını!
- İstanbul Boğazı'nda büyük tehlike atlatıldı
- İstanbul'da izleyenleri şaşkına çeviren anlar
- AKP'li Yavuz'un canlı yayındaki zor anları
- Esenyurt'ta izleyenleri tebessüm ettiren anlar
- 'İzahı olmayan şeyin mizahı olur'
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
En Çok Okunan Haberler
- Hakan Ural'ın sağlık durumuna ilişkin yeni gelişme
- Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari isyan etti
- 12 ay sonrası için endişe verici tahmin
- Yandaş yazar asgari ücrette vites düşürdü
- Binali Yıldırım'ın yeni görevini açıkladı
- Barlas'tan 'fantezi' savunması
- Başak'ın katilinin fotoğrafı ortaya çıktı
- Canlı yayında FETÖ kavgası
- 'Yıkın heykellerimi!' soruşturması!
- Bu bir iddia değil bu bir realite