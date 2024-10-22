AB ülkelerinde hibrit araç satışları benzinli modelleri geçti

Yayınlanma: 22.10.2024 - 11:08

Güncelleme: 22.10.2024 - 11:08

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), AB ülkelerinin eylül ayına ilişkin yeni araç tescil verilerini açıkladı.

Verilere göre, eylül ayında AB ülkelerinde yeni araç satışları, 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 6,1 düşüşle 809 bin 163 adet olarak kaydedildi.

HİBRİT BENZİNLİNİN ÖNÜNDE

Birlik üyesi ülkelerde satılan yeni araçlerin yüzde 32,8'i hibrit, yüzde 29,8'i benzinli, yüzde 17,3'ü elektrikli, yüzde 10,4'ü dizel, yüzde 6,8'i fişli (Plug-In) hibrit ve yüzde 2,9'u diğer yakıt türlerini kullanan araçlar oluşturdu.

Bu durumda, eylülde satılan yeni araçler arasında hibrit araçların payı, ilk kez benzinli modellerin önüne geçti. Ayrıca, tam elektrikli, hibrit ve fişli hibrit modellerin toplam satışlardaki oranı da yüzde 56,9'a ulaştı.

ELEKTRİKLİ ARAÇ SATIŞLARI YÜKSELİŞTE

Elektrikli araç satışları eylülde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,8 artarak 139 bin 702 adede çıktı. Ancak bu yılın ocak-eylül döneminde elektrikli araç satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,8 azalarak 1 milyon 47 bin 869 adede düştü.

Yeni araç satışlarında eylülde, Almanya'da yüzde 7, Fransa'da yüzde 11,1, İtalya'da ise yüzde 10,7 oranında düşüş gözlemlendi. Bununla birlikte, ocak-eylül dönemindeki toplam satışlar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,6 artışla 7 milyon 989 bin 776 adede ulaştı.

Üreticilere göre, eylül ayında AB'de en fazla yeni araç satışını 216 bin 577 araçla Volkswagen Grubu gerçekleştirdi. Volkswagen Grubu'nu, Peugeot, Fiat, Citroen ve Opel gibi markaları bünyesinde bulunduran Stellantis Grubu izledi ve 120 bin 582 araç sattı. Renault Grubu ise 88 bin 149 yeni araçle üçüncü sırada yer aldı.