ABD-Çin ticaret görüşmeleri kripto paraları destekliyor: Bitcoin yükselişe geçti!

Bitcoin, ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinin olumlu etkisiyle değer kazandı. Kripto para piyasasında yaşanan bu hareketlilik, yatırımcıların dikkatini çekti.

ABD-Çin ticaret görüşmeleri kripto paraları destekliyor: Bitcoin yükselişe geçti!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 25.04.2025 - 16:45

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'li yetkililerin Çinli yetkililerle görüşmeler gerçekleştirdiğini açıkladı. Hazine Bakanı Scott Bessent ise ABD ve Güney Kore'nin önümüzdeki hafta bir ticaret anlaşmasına varabileceğini belirtti. Bu gelişmeler kripto paralara da olumlu etki yaptı.

Hargreaves Lansdown analisti Matt Britzman, "Yatırım dünyası, Beyaz Saray'dan çıkan her açıklamayı takip ediyor, ancak tarifelerle ilgili bu kadar kafa karıştırıcı ve çelişkili bir duruşla, tek garanti edebileceğimiz şey dalgalanma" şeklinde değerlendirme yaptı.

Bitcoin, yüzde 1'lik artışla 94 bin 445 dolar seviyelerinde işlem görüyor.


Etiketler: #ABD #Çin #bitcoin #Donald Trump

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