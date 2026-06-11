ABD'de yükselen fiyatlara Trump’tan ilk yorum: 'Enflasyonu seviyorum'

ABD Başkanı Donald Trump, çarşamba günü yaptığı açıklamada, enflasyonun yüzde 4’ün üzerine yükseldiğini gösteren verilere olumlu yaklaştığını belirterek gazetecilere “Enflasyonu seviyorum” dedi. Trump ayrıca, İran savaşının sona ermesi durumunda fiyatların gerileyeceği yönündeki görüşünü yineledi.

Trump’a, ABD’de tüketici enflasyonunun mayıs ayında son üç yılın en hızlı artışını kaydettiğini ortaya koyan resmi veriler ve bunun kasım ayında yapılacak ara seçimler öncesinde Cumhuriyetçi Parti’ye zarar verip vermeyeceği soruldu. ABD Başkanı bu soruya, “Enflasyonu seviyorum” yanıtını verdi.

HÜRMÜZ BOĞAZI OPERASYONUNU DEĞERLENDİRDİ

Trump, artan maliyetler ve yükselen enflasyon endişeleri nedeniyle petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı’ndan gizlice geçirilmesine yönelik plana nasıl onay verdiğini de anlattı.

Operasyona ilişkin değerlendirmesinde Trump, “Benim için buna değdi” ifadelerini kullanırken, söz konusu girişimi başarılı olarak nitelendirdi.

PETROL FİYATLARINDA DÜŞÜŞ BEKLİYOR

Daha geniş çaplı savaşa ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Trump, “Savaş bittiğinde petrolün eski seviyelerine gerilediğini göreceksiniz” dedi.

Petrol fiyatlarının düşüşe geçeceğini savunan Trump, “Düşüyor. Kaya gibi düşecek” ifadelerini kullandı.