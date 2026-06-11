Cumhuriyet Gazetesi Logo
ABD'de yükselen fiyatlara Trump’tan ilk yorum: 'Enflasyonu seviyorum'

ABD'de yükselen fiyatlara Trump’tan ilk yorum: 'Enflasyonu seviyorum'

11.06.2026 09:43:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Takip Et:
ABD'de yükselen fiyatlara Trump’tan ilk yorum: 'Enflasyonu seviyorum'

ABD Başkanı Donald Trump, son üç yılın zirvesine çıkan mayıs ayı enflasyon verilerine şaşırtıcı bir iyimserlikle yaklaşarak "Enflasyonu seviyorum" dedi. Ara seçimler öncesi yükselen maliyetlerin siyasi faturasına yönelik soruları geçiştiren Trump, Hürmüz Boğazı'nda petrol tankerlerini gizlice yüzdürdükleri operasyonu savunup "Benim için buna değdi" dedi.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

ABD Başkanı Donald Trump, çarşamba günü yaptığı açıklamada, enflasyonun yüzde 4’ün üzerine yükseldiğini gösteren verilere olumlu yaklaştığını belirterek gazetecilere “Enflasyonu seviyorum” dedi. Trump ayrıca, İran savaşının sona ermesi durumunda fiyatların gerileyeceği yönündeki görüşünü yineledi.

Trump’a, ABD’de tüketici enflasyonunun mayıs ayında son üç yılın en hızlı artışını kaydettiğini ortaya koyan resmi veriler ve bunun kasım ayında yapılacak ara seçimler öncesinde Cumhuriyetçi Parti’ye zarar verip vermeyeceği soruldu. ABD Başkanı bu soruya, “Enflasyonu seviyorum” yanıtını verdi.

HÜRMÜZ BOĞAZI OPERASYONUNU DEĞERLENDİRDİ

Trump, artan maliyetler ve yükselen enflasyon endişeleri nedeniyle petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı’ndan gizlice geçirilmesine yönelik plana nasıl onay verdiğini de anlattı.

Operasyona ilişkin değerlendirmesinde Trump, “Benim için buna değdi” ifadelerini kullanırken, söz konusu girişimi başarılı olarak nitelendirdi.

PETROL FİYATLARINDA DÜŞÜŞ BEKLİYOR

Daha geniş çaplı savaşa ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Trump, “Savaş bittiğinde petrolün eski seviyelerine gerilediğini göreceksiniz” dedi.

Petrol fiyatlarının düşüşe geçeceğini savunan Trump, “Düşüyor. Kaya gibi düşecek” ifadelerini kullandı.

İlgili Konular: #ABD #enflasyon #Donald Trump

İlgili Haberler

Altın fiyatlarında sert düşüş: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 11 Haziran 2026 Perşembe...
Altın fiyatlarında sert düşüş: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 11 Haziran 2026 Perşembe... 11 Haziran 2026 Perşembe güncel altın fiyatları ve piyasa verileri netleşti. Gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatları belli oldu. İşte serbest piyasa verileriyle hazırlanan 11 Haziran 2026 Perşembe güncel altın fiyatları listesi ve satış rakamları...
Eurostat raporu yayımlandı: Türkiye haftalık çalışma süresinde Avrupa şampiyonu
Eurostat raporu yayımlandı: Türkiye haftalık çalışma süresinde Avrupa şampiyonu Eurostat'ın yayımladığı son rapor, Avrupa genelindeki çalışma sürelerindeki farklılıkları ortaya koydu. Türkiye, haftalık ortalama çalışma süresinde Avrupa'nın zirvesinde yer aldı.
Trump milyarlar kazandı, yatırımcılar kaybetti: Kripto varlıklara güvenen 1 milyon kişi battı
Trump milyarlar kazandı, yatırımcılar kaybetti: Kripto varlıklara güvenen 1 milyon kişi battı Kripto para piyasasını arkasına alan Trump ailesi, sıfır riskle üstlendiği projelerden 2,3 milyar dolar gelir elde ederken, ABD Başkanının siyasi gücüne güvenen bir milyondan fazla küçük yatırımcı tam 2,3 milyar dolar kaybetti.