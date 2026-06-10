Eurostat raporu yayımlandı: Türkiye haftalık çalışma süresinde Avrupa şampiyonu

Avrupa Birliği'nin (AB) resmi istatistik kurumu Eurostat tarafından yayımlanan rapor, Avrupa ülkeleri arasındaki çalışma sürelerindeki belirgin farklılıklara dikkat çekti.

20-64 yaş grubundaki tam zamanlı ve yarı zamanlı çalışanların ana işlerinde fiilen çalıştıkları süreleri kapsayan verilere göre, AB genelinde haftalık ortalama çalışma süresi 35,9 saat olarak hesaplandı.

AB ülkeleri, aday ülkeler ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) üyelerinin yer aldığı değerlendirmede haftalık çalışma sürelerinin Hollanda'da 31,9 saat ile Türkiye'de 42,4 saat arasında değiştiği görüldü.

TÜRKİYE AVRUPA'DA İLK SIRADA YER ALDI

Rapora göre Türkiye, haftalık ortalama 42,4 saatlik çalışma süresiyle Avrupa genelinde ilk sırada yer aldı.

Türkiye'yi 40,9 saat ile Bosna-Hersek ve 40,6 saat ile Sırbistan takip etti.

Bu üç ülke, haftalık ortalama çalışma süresinin 40 saatin üzerine çıktığı tek ülkeler olarak öne çıktı. Veriler, beş günlük çalışma düzeninde günlük ortalama çalışma süresinin sekiz saatin üzerinde olduğunu gösterdi.

Listenin devamında ise Yunanistan 39,6 saat, Kuzey Makedonya 39,5 saat ve Bulgaristan 38,7 saat ile yer aldı.

Genel görünüm incelendiğinde, en uzun çalışma sürelerinin yoğunlaştığı ülkelerin büyük bölümünün Balkan coğrafyasında bulunduğu görüldü.

AVRUPA'DA EN KISA ÇALIŞMA SÜRESİ HOLLANDA'DA

Rapora göre Hollanda, haftalık ortalama 31,9 saatlik çalışma süresiyle Avrupa'nın en az çalışan ülkesi oldu.

Jorge Cabrita, Hollanda'da yarı zamanlı çalışanların toplam istihdam içindeki payının yaklaşık yüzde 43 olduğunu ve bu oranın AB ülkeleri arasında açık ara en yüksek seviyede bulunduğunu belirtti.

Ülkede ayrıca toplu iş sözleşmeleri kapsamında belirlenen çalışma sürelerinin de Avrupa'nın en kısa çalışma haftaları arasında yer aldığı ifade edildi.

Hollanda'yı haftalık 33,9 saat ile Almanya, Norveç ve Danimarka izledi.

Bu tablo, Hollanda'daki çalışanların en yakın takipçilerine göre haftada yaklaşık iki saat daha az çalıştığını ortaya koydu.

Ortalama çalışma süresinin 35 saatin altında kaldığı diğer ülkeler ise Avusturya (34,0 saat), Belçika (34,3 saat) ve Finlandiya (34,7 saat) olarak sıralandı.

ALMANYA, AVRUPA'NIN BÜYÜK EKONOMİLERİ ARASINDA EN AZ ÇALIŞAN ÜLKE

AB'nin en büyük dört ekonomisi karşılaştırıldığında, Almanya haftalık 33,9 saat ile en kısa çalışma süresine sahip ülke oldu.

Almanya'daki çalışanların, Fransa'daki çalışanlara kıyasla haftada 1,7 saat daha az çalıştığı görüldü. Fransa'da ortalama çalışma süresi 35,6 saat olarak hesaplandı.

Diğer ülkelerde ise haftalık ortalama çalışma süreleri; Polonya'da 38,7 saat, Romanya'da 38,2 saat, Çekya'da 37,5 saat, Macaristan'da 37,4 saat, İsviçre'de 35,9 saat, İsveç'te 35,4 saat ve İrlanda'da 35,1 saat olarak kaydedildi.

Genel eğilim, Kuzey ve Batı Avrupa ülkelerinde çalışma sürelerinin Doğu ve Orta Avrupa ülkelerine kıyasla daha kısa olduğunu gösterdi.

SEKTÖRLERE GÖRE ÇALIŞMA SÜRELERİ DEĞİŞİYOR

Raporda, ekonomik faaliyet alanlarının da çalışma sürelerini doğrudan etkilediği vurgulandı.

AB genelinde tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörlerinde çalışan nitelikli işçiler haftalık ortalama 42 saat ile en uzun çalışma süresine sahip meslek grubu oldu.

Bu grubu haftalık 40,6 saat ile yöneticiler ve 39,4 saat ile silahlı kuvvetler personeli takip etti.

Diğer tarafta ise nitelik gerektirmeyen temel işlerde çalışanlar haftalık ortalama 31,8 saat ile en kısa çalışma süresine sahip grup olarak öne çıktı. Büro destek çalışanlarının ortalama çalışma süresi 34 saat, hizmet ve satış sektörü çalışanlarının ortalama çalışma süresi ise 34,5 saat olarak ölçüldü.