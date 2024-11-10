TCMB enflasyon beklentisini yükseltti, milyonların gözü yapılacak zam oranında… İşte masadaki ‘asgari ücret’ senaryoları!

MERKEZ BANKASI'NDAN ASGARİ ÜCRET MESAJI

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, asgari ücretin tespitine ilişkin normatif bir değerlendirme yapmalarının söz konusu olmadığını belirtti.

Karahan, "Biz karar verici değiliz. Bir kurul var, kurul toplanıyor ve belli süreçleri var, biz bu kurulun bir tarafı olmadığımız gibi resmi ya da gayriresmi herhangi tavsiyede de bulunmuyoruz" ifadelerini kullandı.

TCMB Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay, "Asgari ücret artışının iktisadi faaliyetinin görece zayıfladığı dönemde geçişkenliği daha düşük oluyor" dedi.

Akçay, ücret artışlarında ileriye dönük endekslemeye geçilmesi gerektiğini vurguladı. Akçay, "Bu enflasyon için olumlu. İleriye dönük endeksleme devreye girmek zorunda. Konjonktürün de uygun olduğu kanaatindeyim" şeklinde konuştu.