ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Enflasyon beklentisi ne yönde?

ABD enflasyon verilerinin aralık ayında ne yönde olacağı, dolar, altın, borsa ve kripto para yatırımcıları tarafından yakından takip ediliyor. Peki, ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Enflasyon beklentisi ne yönde?

ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Enflasyon beklentisi ne yönde?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.01.2025 - 19:51

FED'in üst üste faiz indirimine gitmesinin ardından küresel piyasalarda tüm gözler aralık ayı ABD TÜFE verilerine çevrildi. Peki, ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Enflasyon beklentisi ne yönde?

ABD ENLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Aralık ayı ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri için tarih belli oldu. Buna göre; ABD enflasyon verileri 15 Ocak 2025 Çarşamba günü saat 16.30'da açıklanacak.

ABD ENFLASYONU KASIM AYINDA NE OLDU?

ABD'de kasım ayında enflasyon yıllık bazda yüzde 2,7 ile beklentilere paralel geldi. Enflasyon aylık bazda da beklentilere paralel yüzde 0,3 yükseldi.

Gıda ve enerji hariç tutularak hesaplanan çekirdek enflasyon aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 3,3 yukarı geldi. Analistler, çekirdek enflasyonun aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 3,2 artış göstereceği yönünde görüş belirtmişlerdi.



Etiketler: #ABD #ABD enflasyon #fed #enflasyon

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