Donald Trump’ın seçim zaferi piyasaları salladı: Dolar, hisseler ve Bitcoin yükselişte!

Yayınlanma: 06.11.2024 - 10:57

Güncelleme: 06.11.2024 - 13:36

ABD başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi aday Donald Trump’ın seçim zaferiyle birlikte küresel yatırımcılar 'Trump ticareti' olarak adlandırılan işlemlere yöneldi. ABD hisse senedi vadeli işlemleri ve dolar yükseldi, Hazine getirileri tırmandı.

SEÇİM SONUÇLARININ KÜRESEL ETKİLERİ

Analitik firma Exante'nin CEO'su Jens Nordvig, yapılan analizlerin piyasanın tahvillerde ve dolarda Trump’ın zaferini fiyatlamaya başladığını ifade etti. Seçim sonuçları ABD kurumları ve ekonomisi üzerinde önemli etkilere yol açabilecek bir sürece işaret ediyor.

Trump'ın ekonomik politikalarının piyasaları şekillendirmesi beklenirken seçime yönelik güven artışı da gözlemlendi. Özellikle ABD Senatosu'nda Cumhuriyetçilerin üstünlüğü sağlaması, Kongre’nin en az bir kanadında hakimiyet kuracaklarına dair beklentileri güçlendirdi. Bu durum, özellikle banka hisselerinde yükselişe yol açtı. Tokyo'da banka hisseleri yüzde 4,4 artarken, Avustralya’da da olumlu bir performans sergilendi. Trump’ın zaferine yönelik güvenin artmasıyla Meksika pesosu iki yılın en düşük seviyesine gerilerken, Euro da Trump’ın Avrupa’ya yönelik tarifelerle karşılık verebileceği endişesiyle değer kaybetti. Bitcoin ise kripto para düzenlemelerinde daha esnek politikaların beklentisiyle rekor seviyeye ulaştı.

Özellikle New York’taki Cumhuriyetçi Parti destekçileri seçim sonuçlarını büyük bir coşkuyla karşılarken, seçim sonuçlarının kesinleşmesiyle piyasaların daha net bir yön kazanacağına dair iyimser bir hava oluştu.