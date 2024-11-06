Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 6 Kasım 2024 döviz fiyatları

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 6 Kasım 2024 döviz fiyatları
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AA
Yayınlanma: 06.11.2024 - 09:29

İstanbul serbest piyasada dolar 34,2480 liradan, Euro 36,8900 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 34,2460 liradan alınan dolar, 34,2480 liradan satılıyor. 36,8880 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 36,8900 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 34,3490 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 37,5010 lira olmuştu.


Etiketler: #dolar #euro

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