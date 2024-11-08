ABD tarihinin en büyük kamu borucunu bıraktı! İşte Biden'ın ekonomi karnesi...

Yayınlanma: 08.11.2024 - 12:11

Güncelleme: 08.11.2024 - 12:11

ABD'nin 46. Başkanı Joe Biden, Covid-19 salgını sonrası ekonomik toparlanma, altyapı yatırımları, temiz enerji projeleri ve istihdamı destekleme konularında önemli adımlar attı. Ancak enflasyonla mücadelesi, başkanlık döneminin en büyük zorluklarından biri oldu.

5 Kasım’da yapılan başkanlık seçimlerinde ekonomiyle ilgili endişeler seçmenlerin kararlarını etkiledi. Biden, 20 Ocak 2025’te koltuğu Donald Trump’a devredecekken, ekonomik performansı dikkatle incelendi.

ENFLASYONLA MÜCADELE

Enflasyon düşüş gösterse de Amerikalılar yüksek yaşam maliyetlerinden şikayetçi olmaya devam etti. Biden yönetimi ekonomik büyüme ve istihdama katkı sağlasa da geniş çaplı harcamaların kamu borcunun artmasına neden olması eleştirildi.

Biden yönetiminin ilk büyük adımı, 1,9 trilyon dolarlık "American Rescue Plan" ekonomik destek paketi oldu. Bu paket, salgınla mücadeleye yönelik desteklerin yanı sıra işsizlik yardımları ve sağlık hizmetleri gibi düzenlemeler içeriyordu. Ancak, paketin enflasyonist etkiler yaratması eleştirildi.

ALTYAPI ALANINDA ADIMLAR

Biden, 1,2 trilyon dolarlık altyapı paketini onaylayarak ülke genelinde yol, köprü ve internet erişimi gibi projelere yatırım yapılmasını sağladı.

Biden’ın enflasyonla mücadelesi, salgın sonrası tedarik zinciri sorunları ve enerji fiyatlarındaki artışlarla daha da zorlaştı. Ocak 2021’de yüzde 1,4 olan yıllık enflasyon, Haziran 2022’de yüzde 9’a yükseldi. Ancak, Amerika Merkez Bankası (Fed) ve Beyaz Saray’ın politikaları sonucunda enflasyon son olarak eylül ayında yüzde 2,4’e geriledi.

Biden ayrıca, "Inflation Reduction Act" adıyla, enerji sektörüne yatırım yaparak iklim değişikliğiyle mücadeleyi hedefleyen en büyük iklim paketini onayladı. Ancak, bu politikalar yüksek enerji maliyetlerinin olduğu dönemde eleştirildi.

ÇİP SEKTÖRÜ YATIRIMLARI VE İŞSİZLİK VERİLERİ

Biden, yerli yarı iletken üretiminin artırılması için yaklaşık 52 milyar dolarlık yatırım sağladı.

İşgücü piyasasında Biden yönetimi, işsizlik oranını tarihi düşük seviyelere çekti. Ancak, 2024'te artan işsizlik oranı, ekonomideki zorlukların bir göstergesi oldu.

ABD ekonomisi, Covid-19 sonrası toparlanma sürecinde büyüme gösterdi. Ancak, yüksek faiz oranları ve kamu borcu, ekonomik büyümeyi zorlaştırdı. Biden yönetiminin harcamaları nedeniyle ülkenin kamu borcu tarihin en yüksek seviyesi olan 35,8 trilyon dolara yükseldi.