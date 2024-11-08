Bitcoin'den rekor üstüne rekor: ABD seçimleri sonrası direnç seviyesi yeniden kırıldı!

Yayınlanma: 08.11.2024 - 11:15

Güncelleme: 08.11.2024 - 11:15

Kripto para piyasasının lideri Bitcoin, ABD seçim sonuçları ve Fed'in faiz indirimi sonrası tarihi bir zirveye ulaştı. Bitcoin 76 bin 956 dolara çıkarak bu hafta ikinci kez rekor kırdı.

FED'İN FAİZ KARARI ETKİLİ OLDU

Fed’in ABD seçimlerinden sonraki ilk toplantısında faiz oranını 25 baz puan düşürmesinin etkisiyle Bitcoin rekor seviyelere tırmandı. Ancak, sonrasında bir gerileme yaşanarak saat 10.45 itibarıyla 76 bin 168 dolardan işlem görmeye devam ediyor.

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