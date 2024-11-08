Bitcoin'in 2024'teki yüzde 80'i aşan yükselişi, küresel hisse senetleri ve altın gibi geleneksel varlıkları geride bıraktı. Cumhuriyetçi aday Donald Trump’ın seçim zaferi sonrası kripto para piyasasında görülen yükseliş Bitcoin’i zirveye taşıdı.
Bitcoin'den rekor üstüne rekor: ABD seçimleri sonrası direnç seviyesi yeniden kırıldı!
Bitcoin, ABD seçimleri ve Fed'in faiz indirimi sonrası rekor tazeledi. Kripto para, 76 bin 956 dolara çıkarak bu hafta ikinci kez zirveye ulaştı. Peki Bitcoin fiyatı saat 10.45 itibarıyla ne kadar?
Kripto para piyasasının lideri Bitcoin, ABD seçim sonuçları ve Fed'in faiz indirimi sonrası tarihi bir zirveye ulaştı. Bitcoin 76 bin 956 dolara çıkarak bu hafta ikinci kez rekor kırdı.
FED'İN FAİZ KARARI ETKİLİ OLDU
Fed’in ABD seçimlerinden sonraki ilk toplantısında faiz oranını 25 baz puan düşürmesinin etkisiyle Bitcoin rekor seviyelere tırmandı. Ancak, sonrasında bir gerileme yaşanarak saat 10.45 itibarıyla 76 bin 168 dolardan işlem görmeye devam ediyor.
YÜZDE 80'İ AŞAN YÜKSELİŞ
Etiketler: #bitcoin #ABD seçimleri #kripto para #fed
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