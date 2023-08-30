ABD’de 2. çeyrek büyümesine aşağı yönlü revizyon

Yayınlanma: 30.08.2023 - 16:18

Güncelleme: 30.08.2023 - 16:20

Ticaret Bakanlığı’nın verilerine göre ABD ekonomisi, nisan-haziran döneminde yüzde 2.1 ile beklentilerin altında büyüdü.



Büyüme daha önce yüzde 2.4 olarak açıklanmıştı. ABD ekonomisinin temel motoru olan hanehalkı harcamaları yüzde 1.7 ile yukarı yönde revize edildi.

İkinci çeyreğe ait GSYH'deki revizyonda, özel stok yatırımı ve konut dışı sabit yatırımlardaki aşağı yönlü revizyon belirleyici oldu.

Yılın ikinci çeyreğinde kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış yüzde 2,5 oldu. Beklentilerin altında artan verinin bu dönemde 2,6 yükselmesi bekleniyordu. Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,1 artmıştı.

Gıda ve enerji harcamalarının hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış da yüzde 3,8'den yüzde 3,7'ye revize edildi. Piyasa beklentileri, çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinin bu dönemde yüzde 3,8 artması yönündeydi. Çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,9 artış kaydetmişti.

Büyümedeki aşağı yönlü revizyona rağmen ABD ekonomisi Fed’in Mart 2022’den beri sürdürdüğü agresif faiz artış politikasına dirençli kalarak büyümeye devam etti. Birçok ekonomist bu yıl için resesyon beklentilerini değiştirdi.