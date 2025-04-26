ABD'de enflasyon beklentisi 44 yılın zirvesine çıktı!

Yayınlanma: 26.04.2025 - 08:59

Güncelleme: 26.04.2025 - 08:59

ABD'de Michigan Üniversitesi'nce ölçülen tüketici güven endeksi, nisanda yukarı yönlü revizyonla 52,2 oldu.

Michigan Üniversitesi, Amerikalı tüketicilerin eğilimleri doğrultusunda hazırladığı tüketici güven endeksinin nisan ayına ilişkin nihai verilerini açıkladı.

Buna göre, tüketici güven endeksi, nisanda geçen aya kıyasla 4,8 puan azalışla 52,2'ye indi.

2022'DEN BU YANA EN DÜŞÜK SEVİYE

Söz konusu veri yukarı yönlü revize edilirken, bu aya ait öncü veri 50,8 olarak açıklanmıştı. Temmuz 2022'den bu yana en düşük seviyesini kaydeden tüketici güven endeksi, martta 57 olmuştu.

Amerikalıların mevcut finansal koşullara yönelik değerlendirmesini ölçen mevcut ekonomik koşullar endeksi, nisanda aylık bazda 4 puan azalarak 59,8 puana düştü.

Tüketicilerin uzun vadeli öngörülerini yansıtan tüketici beklentileri endeksi de aynı dönemde 5,3 puan gerileyerek 47,3'e indi.

KISA VADELİ ENFLASYON BEKLENTİSİ

Tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi nisanda yüzde 5'ten yüzde 6,5'e çıktı. Üst üste dördüncü ayda 0,5 puan veya üzerinde artan kısa vadeli enflasyon beklentisi, Kasım 1981'den bu zamana kadarki en yüksek seviyesini gördü. Bu da son 44 yılın en yüksek beklentisi olarak kayıtlara geçti.

Uzun vadeli enflasyon beklentisi de yüzde 4,1'den yüzde 4,4'e yükseldi. Bu değer, Haziran 1991'den bu yana kaydedilen en yüksek oran oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tüketici Anketleri Direktörü Joanne Hsu, tüketici güveninin geçen aya kıyasla yüzde 8 düştüğünü ve üst üste dördüncü ayda gerilediğini ifade etti.

Beklentiler endeksinin kişisel mali durum ve iş koşullarındaki düşüşlerle birlikte dibe vurduğunu belirten Hsu, endeksin 1990 resesyonundan bu yana görülen en sert 3 aylık düşüşü kaydettiğine dikkati çekti.

Hsu, "Tüketiciler büyük ölçüde ticaret politikasına ilişkin devam eden belirsizlik ve enflasyonun yeniden yükselme potansiyeline bağlı olarak ekonominin birçok yönüne ilişkin risk algıladı" ifadesini kullandı.

ENDİŞE VERİCİ OLAN...

İş gücü piyasası beklentilerinin kasvetli kalmaya devam ettiğini belirten Hsu, ekonominin gidişatı açısından daha da endişe verici olanın, tüketicilerin gelecek yıl daha zayıf bir gelir artışı beklemesi olduğunu kaydetti.