Revize üstüne revize edilmişti: Bakan Şimşek'ten enflasyonda düşüş açıklaması!

Yayınlanma: 25.04.2025 - 16:08

Güncelleme: 25.04.2025 - 16:08

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan sektörel enflasyon beklentilerini değerlendirdi. Şimşek, “Enflasyon beklentilerinde geçen aya göre sınırlı bir artış olsa da yıllık bazda önemli bir iyileşme sağlandı” diyerek, yıl sonunda enflasyonun TCMB’nin tahminlerine paralel gerçekleşmesini beklediklerini ifade etti.

Şimşek, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Enflasyon beklentilerinde geçen aya göre sınırlı bir artış gözlemlense de yıllık bazda önemli bir iyileşme yaşandı.

12 ay sonrası enflasyon beklentisi, hanehalkında son bir yılda 17 puan, reel sektörde 15 puan, piyasa katılımcılarında ise 10 puan azalmıştır.

Yurtiçi ve küresel gelişmelerin ekonomiye yansımalarını sınırlamak amacıyla gerekli tüm önlemler alınmaktadır.

Uyguladığımız program sayesinde güçlenen makroekonomik temellerin, sıkılaşan finansal koşullar ve emtia fiyatlarındaki gerileme, dezenflasyon sürecine katkı sağlayacaktır.

Yıl sonunda enflasyonun TCMB’nin tahmin aralığında gerçekleşmesini bekliyoruz.”

BEKLENTİLER REVİZE ÜSTÜNE REVİZE EDİLMİŞTİ

Bakan Şimşek ise 17 Eylül 2024'te katıldığı bir programda, "2025'in sonunda enflasyonu yüzde 20'nin altına indirebileceğimize samimi şekilde inanıyorum" ifadelerini kullanmıştı. Ancak, 2024 Kasım ayında 2025 yılı için yüzde 21 olarak belirlenen enflasyon tahmini kısa sürede revize edildi. Revize üzerine revize yapılan enflasyon tahminlerinde son olarak ocak ayında Şimşek'in sosyal medya hesabında yaptığı açıklamalarla bu oran yüzde 27,1'e yükseltilmişti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da 7 Şubat tarihinde yapılan Enflasyon Raporu toplantısının ardından 2025 yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 24'e revize etmişti.

2025 yılının ilk üç ayında toplam enflasyon yüzde 10.05 olarak gerçekleşti. Resmi tahminlere göre yıl sonu enflasyon beklentisi ise yüzde 24 seviyesinde. Bu hedefe ulaşılabilmesi için yılın kalan dokuz ayında enflasyonun toplamda yüzde 12.66 olması, bu da aylık ortalama yaklaşık yüzde 1,2 enflasyon anlamına geliyor.