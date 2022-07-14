ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentinin üzerinde açıklandı

14 Temmuz 2022 Perşembe, 15:57

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları açıklandı.



Reuters anketine katılan ekonomistler işsizlik maaşı başvurularının 9 Temmuz 2022 ile biten haftada 235? bin seviyesinde olacağını? tahmin ediyorlardı.

ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre bir önceki hafta veri 235 bin başvuru seviyesindeydi.

ABD istihdam piyasası trendlerine yönelik daha iyi bir gösterge olduğu düşünülen ABD işsizlik maaş başvurularının dört haftalık ortalaması 9 Temmuz ile biten haftada 235,750 seviyesine yükseldi.?

ABD'de işsizlik maaşından yararlanan toplam kişi sayısı da 2 Temmuz ile biten haftada 1.331 milyon seviyesine geriledi.