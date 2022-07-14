ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentinin üzerinde açıklandı
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 9 Temmuz 2022 ile biten haftada 244 bin ile beklentilerin üzerinde açıklandı.
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları açıklandı.
Reuters anketine katılan ekonomistler işsizlik maaşı başvurularının 9 Temmuz 2022 ile biten haftada 235? bin seviyesinde olacağını? tahmin ediyorlardı.
ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre bir önceki hafta veri 235 bin başvuru seviyesindeydi.
ABD istihdam piyasası trendlerine yönelik daha iyi bir gösterge olduğu düşünülen ABD işsizlik maaş başvurularının dört haftalık ortalaması 9 Temmuz ile biten haftada 235,750 seviyesine yükseldi.?
ABD'de işsizlik maaşından yararlanan toplam kişi sayısı da 2 Temmuz ile biten haftada 1.331 milyon seviyesine geriledi.
Video Haberler
- Cinayetten sonra canlı yayın yapmış!
- Trombon ile ayı kovaladı!
- Tur otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı
- İşte Çeşme'deki yangın sonrası felaket...
- Ege'den bir kötü haber daha: Yangın büyüyor
- Otomobille birini ezmeye çalışırken, işyerine daldı!
- İmamoğlu'dan 'çizme' salvosu
- Su toprağı aşındırdı, köyde insan iskeleti bulundu
- Plajda korkutan hortum!
- Merkez'den ‘dolarını sat’ telefonu
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü eğitimci Nazmi Arıkan öldürüldü
- Vali'nin 'İmamoğlu kazası'
- Pyongyang'dan Luhansk ve Donetsk adımı
- AKP'li eski vekilden çarpıcı iddia
- İstanbul'un göbeğinde görülmemiş dehşet!
- Kılıçdaroğlu ne yanıt verdi?
- AKP’li kadın iktidarı eleştiren gencin yakasına yapıştı
- Sabaha karşı çiftlik evine kanlı baskın
- SADAT'çıdan gölge İçişleri
- Cinayetten sonra canlı yayın yapmış!