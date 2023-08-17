ABD'de konut başlangıçları temmuzda beklenenden fazla arttı

Yayınlanma: 17.08.2023 - 00:00

Güncelleme: 17.08.2023 - 00:00

ABD Ticaret Bakanlığı, temmuz ayına ait konut başlangıçları ve inşaat izinleri istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, konut başlangıçları, temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 3,9 artarak 1 milyon 452 bine çıktı.

Beklenenden fazla artış kaydeden konut başlangıçlarının bu dönemde yüzde 2,7 artışla 1 milyon 448 bin olması öngörülüyordu.

Konut başlangıçları, haziranda yüzde 11,7 azalışla 1 milyon 398 bin seviyesinde gerçekleşmişti.

Ülkede konut başlangıçları, temmuzda yıllık bazda da yüzde 5,9 yükseldi.

İNŞAAT İZİNLERİ BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

İnşaat izinleri ise temmuzda aylık bazda yüzde 0,1 artışla 1 milyon 442 bine çıktı.

Piyasa beklentilerinin altında kalan inşaat izinlerinin bu dönemde 1 milyon 463 bin olması öngörülüyordu. İnşaat izinleri, haziranda yüzde 3,7 azalışla 1 milyon 441 bin seviyesinde gerçekleşmişti.

ABD'de inşaat izinleri, temmuzda yıllık bazda ise yüzde 13 azaldı.