ABD'de istihdam temmuzda beklentileri aştı, işsizlik düşüş gösterdi
ABD'de tarım dışı istihdam temmuzda 528 bin kişi artarak piyasa beklentilerinin oldukça üzerinde yükseliş gösterirken, işsizlik oranı yüzde 3.6'dan yüzde 3.5'e gerileyerek Covid-19 salgını öncesindeki seviyesine döndü.
ABD Çalışma Bakanlığı, temmuz ayına ilişkin istihdam raporunu açıkladı.
Buna göre, ülkede tarım harici sektörlerde istihdam temmuzda 528 bin kişi arttı.
Piyasa beklentilerini ikiye katlayan tarım dışı istihdam verisinin, bu dönemde 250 bin kişi artması öngörülüyordu.
Temmuz ayında istihdam artışının en yüksek olduğu sektörler, eğlence ve konaklama, profesyonel ve iş hizmetleri ile sağlık hizmetleri oldu.
Tarım dışı istihdam rakamlarına ilişkin mayıs ve haziran ayı verilerinde ise
revizyona gidildi. Buna göre, mayısta tarım dışı istihdamdaki artış 384 binden
386 bine çıkarılırken, haziran ayı verisindeki artış 372 binden 398 bine
yükseltildi.
İŞSİZLİK ORANI SALGIN ÖNCESİ SEVİYESİNE DÖNDÜ
ABD'de işsizlik oranı ise temmuzda 0.1 puan azalarak yüzde 3.5'e geriledi.
Bu dönemde beklentilerin aksine düşüş gösteren işsizlik oranının haziranda
olduğu gibi yüzde 3.6 seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.
Böylece, hem tarım dışı istihdam hem de işsizlik oranı, Şubat 2020'deki
salgın öncesi seviyelerine döndü.
Ülkedeki işsiz sayısı, temmuzda 242 bin kişi azalarak 5 milyon 670 bin kişi
oldu. İş gücüne katılım oranı ise bu dönemde 0.1 puan azalışla yüzde 62.1 olarak
kaydedildi.
Haftalık ortalama çalışma saati bu dönemde 34.6 olurken, ABD Merkez
Bankası'nın (Fed) dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç yüzde 0.5 artarak
32.27 dolara çıktı.
ABD'de işsizlik oranı yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının etkisiyle
Nisan 2020'de yüzde 4.4'ten yüzde 14.8'e çıkarak tüm zamanların en yüksek
seviyesine ulaşmıştı.
Analistler, istihdam verilerinin ekonominin resesyonda olmadığına dair en
güçlü kanıtı sağladığını belirtti.
ABD ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde gösterdiği yüzde 1,6'lık küçülmenin ardından ikinci çeyrekte de yüzde 0.9 daralmıştı. Ülke ekonomisi, iki çeyrek art arda daralma göstererek teknik olarak resesyona girmişti.
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