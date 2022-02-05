ABD'den Halkbank kararı
ABD Yüksek Mahkemesi, Halkbank'ın temyiz başvuru süresinin uzatılmasını kabul etti.
Halkbank, temyize gitmeye hazırlanan Halkbank Yüksek Mahkeme'ye son başvuru tarihinin uzatılması talebinde bulundu.
Mahkeme talebi kabul etti, son başvuru tarihini 15 mart'tan 13 Mayıs'a çekti.
ASKIYA ALINMASINI İSTEMİŞTİ
Halbank, "Yabancı Devlet Dokunulmazlık Yasası"na dayanarak Federal Mahkeme'deki yargı sürecinin askıya alınmasını istemişti.
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