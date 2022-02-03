AKP'nin enflasyon yalanı ortaya çıktı

03 Şubat 2022 Perşembe, 13:30

TÜİK, 2022 yılı ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarını açıkladı. Buna göre, TÜFE ocak ayında yüzde 11,10 artış gösterdi. Aralık ayında yüzde 36,08 olan yıllık enflasyon yüzde 48,69'a yükseldi. Üretici fiyatları ise aylık bazda yüzde 10,45 artarken, yıllık Yİ-ÜFE yüzde 93,53'e çıktı. Yıllık çekirdek TÜFE yüzde 39,45 olarak gerçekleşti.

Öte yandan bu oran Nisan 2002'den bu yana görülen en yüksek enflasyon olarak gerçekleşti.

TEK TEK SIRALADI

TÜİK'in enflasyon rakamları sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulanan Gelecek Partisi Ekonomi Politikaları Başkanı Kerim Rota, AKP'nin enflasyon değerlendirmelerine ilişkin açıklamarını tek tek sıraladı.

İşte Rota'nın paylaştığı o açıklamalar:

''ENFLASYONUN DAHA YUKARI ÇIKMASI MÜMKÜN DEĞİL''

Geçen ağustos ayında enflasyon rakamlarına ilişkin konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bundan böyle enflasyonun daha yukarı çıkması mümkün değil zira faiz oranlarında düşüşe geçiyoruz" ifadesini kullanmıştı.

'"ENFLASYON OCAKTA PİK YAPAR"

Geçen haftalarda Bloomberg'e bir açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati enflasyonun ocakta pik yapacağını fakat 2023 seçimlerine Türkiye'nin enflasyonda tek haneyle gireceğini söyledi. Nebati dünyadaki gelişmeler, gıda ve enerji fiyatlarındaki gerilemeyle birlikte enflasyonda mayıs ayından itibaren düşüş yaşanacağını ve sene sonunda da anlamlı bir düşüşün geleceğini belirtmişti.

"ENFLASYON NİSANDA PİK YAPAR"

Bugün yeni bir açıklama yapan Nebati, enflasyonun nisan ayında zirveye ulaşacağını fakat yüzde 50 seviyesini aşmayacağını söyledi. Bakan Nebati daha önce enflasyonun ocak ayında zirve yapacağını düşündüklerini belirtmişti.

''OCAKTA NEGATİF ENFLASYON BEKLİYORUZ''

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan ise, ''Aralık ayı geleceğe dair enflasyon beklentileri açısından baz alınacak bir ay değil. Aralık ayında fiyatlamalar içinde ciddi köpük olmuştu.

Kurun bu seviyelerde devam ettiği ortamda fiyat düzeltmelerinin etkisiyle ocak ayında eksi enflasyon bekliyorum. Tasarruf sahipleri ocaktaki negatif enflasyonu da dikkate almasınlar, o da baz etkisiyle olacaktır. Şubattan sonraki enflasyon önümüzdeki döneme dair enflasyon beklentisini belirleyecek dönem olacak'' demişti.

''BİZ NE YAPTIĞIMIZI GAYET İYİ BİLİYORUZ''

Sosyal medya hesabı üzerinden 22 Kasım 2021 tarihinde paylaşım yapan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ''Biz ne yaptığımızı, ne için yaptığımızı, nasıl yaptığımızı, hangi risklerle karşı karşıya bulunduğumuzu, sonunda ne elde edeceğimizi gayet iyi biliyoruz. İnşallah önümüzdeki aylardan itibaren politikalarımızın günlük hayattaki olumlu yansımalarını görmeye başlayacağız'' ifadelerine yer vermişti.