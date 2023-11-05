Acı veren tablo: Bakanlıktan itiraflarla dolu bütçe!

Yayınlanma: 05.11.2023 - 03:00

Güncelleme: 05.11.2023 - 03:31

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesinin detaylarında, “acı itiraflar” da yer aldı.

İşte öne çıkan ayrıntılar:

Bakanlığın işkolu istatistiklerine göre Türkiye’de 16.5 milyon işçi istihdam ediliyor. Ancak bu işçilerin sadece 2.4 milyonu sendikalı. Sendikalaşma oranı ise yüzde 14.76.

Toplam 16.5 milyon işçiden 6-7 milyonu asgari ücretle çalışıyor. Bu işçiler halen açlık sınırının altındaki 11 bin 402 lira ücret ile geçinmeye çalışıyor.

Gençler arasında işsizlik oranı yüzde 17.2. Ne eğitimde ne de istihdamda olanların (boşta gezenler) oranı 2023 ikinci çeyreğinde yüzde 20.8 olarak gerçekleşti.

Kayıtdışı istihdam yani sigortasız çalıştırılanların oranı 2023 yılı ikinci çeyrek verilerine göre yüzde 26.63.

Emeklilikte yaşa takılanların (EYT) yüzde 51.1’i emekli olduktan sonra da çalışmaya devam ediyor. Bunun temel nedeni geçim şartları. EYT kapsamında düzenlemeden yararlanan kişi sayısı yaklaşık 2 milyon. Emekli olan EYT’lilerin büyük bir bölümü ise ya en düşük aylık olan 7 bin 500 lira ya da onun biraz üzerinde aylık alıyor.

4 BİN 471 LİRADAN AZ