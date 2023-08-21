Açık Öğretim Fakültesi kayıt ücretlerine dev zam... Neredeyse iki katı oldu!

Yayınlanma: 21.08.2023 - 13:12

Güncelleme: 21.08.2023 - 15:42

Sınavsız ikinci üniversite kayıtlarının başlamasıyla Açık Öğretim Fakültesi programlarına kayıt yaptırmak ya da kayıt yenilemek isteyenler yüzde 90’ı aşan zamlı fiyatlarla karşılaştı.

Geçen yıl 620 lirayla 1120 lira arasında değişen dönemlik kayıt ücretlerine zam geldi.

2023-2024 öğretim yılında dönemlik kayıt ücretleri 1180 lira ile 2 bin 80 lira arasında değişiyor.

Geçtiğimiz yıl dönemlik ücreti 620 lira olan bölümlerin hepsinin dönemlik ücreti yüzde 90.25 zamla 1180 liraya çıkarken 870 lira dönemlik ücreti olan bölümlerin ücreti ise yüzde 80,45 zamla 1570 liraya çıktı.

Önceki dönem 1095 lira olan yabancı dil eğitimli programların ücretleri ise yeni dönemde 2 bin 80 lira oldu.

Öte yandan 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılında öğrenimine devam eden veya yeni kayıt yaptıracak birinci öğretim ve açık öğretim öğrencilerinden, öğrenci katkı payı alınmayacak.