Altın hızla değer kaybederken gümüşte son durum ne? Küresel piyasalarda satış dalgası sürüyor

Gümüşün ons fiyatı, güçlü dolar ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikalarına ilişkin beklentilerin etkisiyle 57 doların altına gerileyerek Kasım 2025'ten bu yana en düşük seviyesine indi.

Doların, başlıca para birimlerinden oluşan sepet karşısında bir yılı aşkın sürenin en yüksek seviyelerine yükselmesi, dolar cinsinden fiyatlanan gümüş gibi emtiaları diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından daha maliyetli hale getirdi.

FED'İN FAİZ MESAJLARI GÜMÜŞÜ BASKILIYOR

Fed, geçen hafta gerçekleştirdiği toplantıda politika faizini sabit tutarken, para politikasında daha sıkı bir duruşun sürebileceğine işaret eden mesajlar verdi.

Fed Başkanı Kevin Warsh'un enflasyonla mücadele konusundaki kararlı açıklamaları, piyasalarda eylül ayında faiz artışı ihtimalini güçlendirdi. Yatırımcılar, yıl sonuna kadar ilave faiz artırımlarının da gündeme gelebileceğini fiyatlıyor.

Faiz getirisi bulunmayan değerli metallere yönelik talebin yüksek faiz ortamında zayıflaması, gümüş fiyatları üzerindeki baskıyı artırıyor.

PETROLDEKİ GERİLEME ENFLASYON BEKLENTİLERİNİ ETKİLEDİ

ABD ile İran arasında yürütülen barış görüşmelerinde kaydedilen ilerleme, petrol fiyatlarının çatışma öncesi seviyelere gerilemesine katkı sağladı.

Enerji fiyatlarındaki düşüşün enflasyon baskılarını hafifletmesi, Fed'in sıkı para politikası uygulamalarını sürdürebileceği beklentilerini güçlendirdi. Bu durum da gümüş piyasasında satış baskısının artmasına neden oldu.

ALTIN FİYATLARINDA DA DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR

Değerli metal piyasasında altın fiyatları da düşüş eğilimini sürdürüyor. Altın, perşembe günü önceki seansta görülen yedi aydan uzun sürenin en düşük seviyelerine yakın işlem gördü.

ABD'de faiz artırımı beklentilerinin güçlenmesiyle doların değer kazanmaya devam etmesi, altın fiyatları üzerinde baskı oluşturdu.

Spot altın yüzde 0,4 düşüşle ons başına 3.985,89 dolara geriledi. Değerli metal, çarşamba günü Kasım 2025'ten bu yana en düşük seviyesini test etmişti.

ABD'de ağustos vadeli altın kontratları da yüzde 0,2 değer kaybederek 4.001,60 dolara indi.

Külçe altın ise doların güçlenmesi ve Fed'in faiz artıracağı beklentilerinin etkisiyle çarşamba günü sert gerileyerek Kasım 2025'ten bu yana ilk kez 4.000 dolar seviyesinin altına düştü.