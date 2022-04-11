Acun Ilıcalı'dan Mesut Özil ve Babel iddialarına yanıt geldi

11 Nisan 2022 Pazartesi, 12:25

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil ve Galatasaray'da istenmeyen Ryan Babel'i transfer edeceği yönündeki iddialara cevap verdi.

Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda tecrübeli bir forvet alacaklarını ve toplamda 8-10 oyuncuya ihtiyaçları olduğunu söylemişti. Deneyimli televizyoncu, "Bir forvet alacağız. İstikrarsız bir forvet olmayacak. Genç olmayacak. 20-24 yaş arası biri olmayacak. 3-4 yıllık bir kariyere kesin olarak güvenemem. 28-30 yaş arası olacak. Gol yetenekleri çok iyi olacak. Sözleşmesi biten 8 oyuncuyu bırakmayacağız, bazılarını tutacağız belki de. Bu yaz 8-10 oyuncu alacağız. Bazıları başarıya aç, bazıları tecrübeli, bazıları genç olacak" ifadelerini kullanmıştı.

Acun Ilıcalı'nın bu sözlerinin ardından Mesut Özil ve Ryan Babel'i transfer etmek istediği yönünde iddialar çıkmıştı.

TEAMtalk isimli platformda servis edilen haberde, Fenerbahçe'nin Mesut Özil ile yollarını ayırması durumunda Acun Ilıcalı'nın Hull City'i Premier Lig'e yükseltmek adına deneyimli futbolcuyu takımına transfer etmek için hamlelerde bulunacağı öne sürülmüştü.

MESUT ÖZİL İDDİALARI GÜNDEME GELDİ

Haberde ayrıca Ilıcalı'nın Fenerbahçe'den Allahyar Sayyadmanesh'i transfer ettiğinin altı çizilerek Mesut Özil transferinin imkansız olmadığı belirtilmiş ve yıldız isme teklif yapılmasının tek şartının ise Fenerbahçe ile yollarının ayrılması olduğu ifade edilmişti.

Ilıcalı'nın listesindeki bir diğer ismin ise Galatasaray forması giyen Ryan Babel olduğu iddia edilmişti.

ACUN ILICALI'DAN AÇIKLAMA

Hull Daily Mail'in Hull City muhabiri Barry Cooper'a özel bir röportaj veren Acun Ilıcalı, Mesut Özil'i transfer etmek gibi bir hedefinin olmadığını ve deneyimli oyuncunun Fenerbahçe'de mutlu olduğunu belirtti ve şu ifadeleri kullandı.

"Mesut Özil Türkiye'de çok mutlu. Kendisi benim çok yakın arkadaşım. Türkiye'de çok mutlu olan bir arkadaşımdan neden tekrar İngiltere'ye dönmesini talep edeyim? Daha yeni İngiltere'den Türkiye'ye taşındı ve orada ailesiyle iyi vakit geçiriyor. Kısa zamanda takımla yaşadığı problemi çözeceğinden eminim."

"FATİH TERİM'DEN İZİN ALMIŞTIM AMA..."

Ilıcalı, Ryan Babel transferi konusunda ise Hollandalı oyuncunun imzası konusunda Fatih Terim'den izin aldıklarını ancak Domenec Torrent'in göreve gelmesinin ardından bu transferin gerçekleşmediğini söyledi:

"Ara transfer döneminde Ryan Babel ile görüştük. Kendisini transfer etme ihtimalimiz vardı ancak Galatasaray'da teknik direktör değişti. Yeni hoca, Ryan Babel'e onu oynatacağını söyleyince kalmaya karar verdi. Transfer için Fatih Terim'den izin almıştım. O da çok yakın dostum olur. Ancak Torrent göreve gelince Babel'den takımda kalmasını istedi ve o da kaldı. Bu kararına saygı gösteriyoruz."

Mesut Özil ve Ryan Babel isimlerinden bağımsız transfer çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Acun Ilıcalı, "Ara transfer döneminde 1-2 alternatif ismimi daha vardı ancak süremiz yetmediği için bu transferleri tamamlayamadık. Bu yaz için büyük isimler transfer listemizde bulunuyor. Bu sefer avantaj bizde" şeklinde konuştu.