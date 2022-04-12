Acun Ilıcalı: Mesut Özil, Türkiye'de mutlu
Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Ilıcalı, takımı sezon ortasında devralmalarına rağmen iyi bir performans gösterdiklerini ancak gelecek sezon, daha fazlasını yapmak istediklerini söyledi.
İngiltere 2. ligi Championship takımlarından Hull City'i bu yılın başlarında satın alan Acun Ilıcalı, Athletic'e açıklamalarda bulundu.
Gelecek sezon çok daha iyi bir performans göstereceklerini söyleyen Ilıcalı, "Takımı hayal ettiğimiz yere götüreceğimiz konusunda iyimserim. Taraftarlar yeni bir dönemi bekliyordu ve onları mutlu etmek için buradayım. Omuzlarımızda büyük bir yük var. Sadece iş için burada değilim. Zaten bir işim var. Buraya para kazanmak için de gelmedim. Tek istediğim şey başarı. Ne kadar çok motive olursanız, başarı da o kadar çok olur. Gelecek sezon için konsantre olmamız gerekiyor. Bu sezonu bir hazırlık süreci gibi düşünüyorum. Sezon ortasında takımı devraldık. Genç ve tecrübesiz bir takımız. Şu ana kadar harika bir iş yaptık ve güvenli bölgeye yakınız. Ancak gelecek sezon daha çok şey yapmamız ve tüm kapasitemizi göstermemiz gerekiyor" dedi.
"MESUT TÜRKİYE'DE MUTLU"
Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil'le ilgili de açıklamalarda bulunan Acun Ilıcalı, "Mesut şu anda Türkiye'de mutlu. Türkiye'de oynamak hayallerinden biriydi. Türkiye'ye daha yeni geldi ve şimdilik buraya gelmesi zor gözüküyor. Önceliğimiz iyi bir takım yaratmak" ifadelerini kullandı.
Acun Ilıcalı ayrıca şunları söyledi: "Burada 5-6 gün kalamıyorum çünkü yeterli vaktim yok. Sadece burada değil, herhangi bir yerde uzun süre kalamıyorum. Benim otelim, uçağım. Televizyonda başarabileceğim her şeyi başardım. Hull City ise benim yeni işim, hobim ve motivasyon kaynağım. Bu takım için hayatımda büyük bir boşluk yarattım. Çocuklar oyun oynarken asla sıkılmaz. Hayatımı bir oyun yaptım ve sürekli keyif alıyorum. Futbol benim hayatım. Fenerbahçe'nin maçlarını, Dünya Kupasını ve Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşmaları sürekli takip ediyorum."
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