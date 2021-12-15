Adana’da 1 liralık ekmek kuyruğu

15 Aralık 2021 Çarşamba, 16:30

Adana’da yapılan zamla birlikte 200 gram ekmeğin fiyatı 2 lira 25 kuruş oldu.

Ekmeğin zamlanmasından sonra yurttaşlar ise soluğu Adana Büyükşehir Belediyesi’ne ait Halk Ekmek büfelerinde aldı.

1 liraya satılan halk ekmek için büfelerin önünde metrelerce kuyruk oluştu.



Ekmek kuyruğuna giren Seher Kartal, “5 ekmek aldım. Belediyeden Allah bin kere razı olsun. Ekmek 1 lira. Markette 2 lira 25 kuruş. Üzerine 75 kuruş koyunca buradan 3 tane ekmek alıyorum. Her gün kuyruk var. 1 saattir kuyruktayız. Herkes alamıyor” diye konuştu.

"ALAMAYAN OLUYOR"

Nurseli Pekçabuk ise “5 ekmek aldım ve bunu 3-4 gün boyunca tüketiyorum. Ben 3 güne bir geliyorum buraya ama sıra hep böyle. Alamayan oluyor. Bizim kendi üretimimiz olan bazı şeyler var ve onların fiyatları artmamalı” dedi.



