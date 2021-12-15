Adana’da 1 liralık ekmek kuyruğu
Adana’da ucuz ekmek almak isteyen yurttaşlar halk ekmek büfelerinin önünde metrelerce kuyruk oluşturdu.
Adana’da yapılan zamla birlikte 200 gram ekmeğin fiyatı 2 lira 25 kuruş oldu.
Ekmeğin zamlanmasından sonra yurttaşlar ise soluğu Adana Büyükşehir Belediyesi’ne ait Halk Ekmek büfelerinde aldı.
1 liraya satılan halk ekmek için büfelerin önünde metrelerce kuyruk oluştu.
Ekmek kuyruğuna giren Seher Kartal, “5 ekmek aldım. Belediyeden Allah bin kere razı olsun. Ekmek 1 lira. Markette 2 lira 25 kuruş. Üzerine 75 kuruş koyunca buradan 3 tane ekmek alıyorum. Her gün kuyruk var. 1 saattir kuyruktayız. Herkes alamıyor” diye konuştu.
"ALAMAYAN OLUYOR"
Nurseli Pekçabuk ise “5 ekmek aldım ve bunu 3-4 gün boyunca tüketiyorum. Ben 3 güne bir geliyorum buraya ama sıra hep böyle. Alamayan oluyor. Bizim kendi üretimimiz olan bazı şeyler var ve onların fiyatları artmamalı” dedi.
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