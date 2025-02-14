Yayınlanma: 14.02.2025 - 21:13

Güncelleme: 14.02.2025 - 21:13

Dar gelirli haneleri desteklemek amacıyla yapılan Aile Destek Ödemeleri, 2024 yılında da hesaplara yatırılmaya başlandı. 2022 yılında geçici olarak uygulamaya konulan bu ödemelerden binlerce hane faydalandı ve en son geçtiğimiz yılın Aralık ayında yapılan ödemelerle devam edildi. Geçen yıl boyunca Aile Destek Ödemesi alan yurttaşlar, bu yıl da ödemelerin devam edip etmeyeceğini merakla araştırıyor. Peki, aile destek ödemeleri 2025 Şubat ayında yatacak mı? Aile Destek Programı ödemeleri 2025 yılında uzatıldı mı? İşte, ayrıntılar...

AİLE DESTEK ÖDEME PROGRAMI UZATILDI MI?

Aile Destek Ödemeleri, 2022 yılında geçici olarak hayata geçirildi ve yaklaşık 24 ay boyunca ihtiyaç sahibi hanelere, gelir düzeyine göre düzenli ödemeler yapıldı. 2024 yılının Aralık ayında son ödemeler hesaplara aktarılmasının ardından, Aile Destek Programı sona erdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen ve geçici olarak başlatılan programın tamamlandığı duyuruldu.

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ 2025 ŞUBAT AYINDA YATACAK MI?

Şubat ayında, aile destek ödemeleri hesaplara yatırılmayacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen Türkiye Aile Destek Programı, Haziran 2022'de geçici olarak başlatıldı ve belirlenen süre sonunda doğal olarak sona erdi.