Yayınlanma: 30.11.2024 - 12:05

Güncelleme: 30.11.2024 - 12:05

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının düzenlemeleri kapsamında 1 Aralık itibarıyla tüm ticari araçlarda kış lastiği kullanımı zorunluluğu olacak. Peki, Kış lastiği uygulaması zorunlu mu? Kış lastiği takma zorunluluğu ne zaman bitecek?

ZORUNLU KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI CEZASI NE KADAR?

Zorunlu olduğu halde araçlarına kış lastiği taktırmayan işletmelere 2024 yılı için 4 bin 69 lira para cezası uygulanacak. Kış lastiği taktırmama cezası, Hazine ve Maliye Bakanlığınca açıklanacak yeniden değerleme oranı çerçevesinde 1 Ocak 2025 itibarıyla güncellenecek.

KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI NE ZAMAN BİTECEK?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının düzenlemeleri kapsamında 1 Aralık ile 1 Nisan arasında tüm ticari araçlarda kış lastiği kullanımı zorunluluğu bulunuyor. Buna göre; Kış lastiği uygulaması 1 Nisan 2025 tarihinde sona erecek.