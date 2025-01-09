Yayınlanma: 09.01.2025 - 09:21

Güncelleme: 09.01.2025 - 09:21

Aile destek ödemelerinin uzatılıp uzatılmadığı binlerce yurttaşın merak edip araştırdığı konular arasında yer almaya başladı. Peki, Aile destek ödemeleri uzatıldı mı? Aile destek ödemeleri bitti mi?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ BİTTİ Mİ?

Aile Destek Programı ödemeleri 2024 yıl sonuna kadar uzatılmıştı. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aile Destek Programı'nın uzatıldığını belirterek, şunları söylemişti;

"2 yıldır uyguladığımız destek programımızı, sosyal devlet vasfımızın bir gereği olarak 2024 yılının sonuna kadar uzatıyoruz"

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması göz önüne alındığında aile destek ödemeleri ocak ayında son kez yatacak.

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ UZATILACAK MI?

2025 yılında aile destek ödemelerinin devam edip etmeyeceğine dair resmi bir açıklama yapılmadı.

Aile Destek Programı ödemeleri, aylık olarak hazırlanan ödeme listeleri çerçevesinde merkezi olarak yapılmaktadır.