Yaz transfer dönemi başladı mı? Yaz transfer dönemi ne zaman başlayacak?

Yaz transfer dönemi için tarih araştırmaları başladı. Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun tamamlanmasıyla birlikte gözler yaz transfer dönemine çevrildi. Peki, Yaz transfer dönemi başladı mı? Yaz transfer dönemi ne zaman başlayacak?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.06.2024 - 10:40
Yaz transfer dönemi başladı mı? Yaz transfer dönemi ne zaman başlayacak?
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Tüm futbolseverler Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un yapacağı yeni transferleri merak etmeye başladı. Peki, Yaz transfer dönemi başladı mı? Yaz transfer dönemi ne zaman başlayacak?

YAZ TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) yapılan açıklamada; Birinci Transfer ve Tescil Dönemi’nin 24 Haziran-13 Eylül 2024 tarihleri arasında olacağı duyuruldu. İkinci transfer veya diğer bir ifadeyle ara transfer sezonu ise 13 Ocak 2025’te başlayacak ve 11 Şubat 2025’te sona erecek.

2024-2025 SÜPER LİG SEZONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de yeni sezonun 9 Ağustos 2024'te başlayacağını ve 1 Haziran 2025'te sona ereceğini açıklamıştı.


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