Yayınlanma: 06.08.2024 - 09:33

Güncelleme: 06.08.2024 - 09:33

Hak sahiplerine Alie ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay yatırılan aile destek ödemesi paketinin bu ay yatırılıp yatırılmayacağı merak konusu oldu. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili açıklama yaptı. Peki, Aile destek ödemesi uzatıldı mı? Aile destek ödemesi bu ay bitti mi?

AİLE DESTEK ÖDEMESİ UZATILDI MI?

Yapılan son Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Erdoğan, Aile Destek Programı'na yönelik de konuştu. Erdoğan, Aile Destek Programı'nının uzatıldığını belirtti.

AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMANA KADAR DEVAM EDECEK?

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'ta konuyla alakalı "Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan’ın müjdelediği üzere Türkiye Aile Destek Programımızı 2024 yılı sonuna kadar uzatıyoruz. Programımızın faydalanıcısı olan ailelerimiz başta olmak üzere milletimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerinde bulundu.