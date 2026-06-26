Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı duyurdu: Ödemeler hesaplara yatırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yazılı açıklamasında 2025 Aile Yılı kapsamında doğum yardımı miktarlarının güncellendiğini ve 1 Ocak 2025 itibarıyla doğan çocuklar için yeni desteklerin devreye alındığını bildirdi.

Buna göre ilk çocuğa 5 bin TL tek seferlik ödeme, ikinci çocuğa aylık 1500 TL, üç ve sonraki çocuklar için ise aylık 5 bin TL destek sağlanıyor.

1 MİLYONUN ÜZERİNDE ÇOCUK YARARLANDI

Bakan Göktaş, doğum yardımlarından bugüne kadar 1 milyon 120 bin 990 çocuğun faydalandığını belirtti. Bu çocuklardan 466 bin 825’inin birinci çocuk, 344 bin 139’unun ikinci çocuk, 310 bin 26’sının ise üçüncü ve üzeri çocuk olduğu ifade edildi.

Hak sahipleri arasında 25 bin 401 kişinin ikiz ve üzeri çocuğa sahip olduğunu aktaran Göktaş, iki, üç ve üzeri çocuklar için toplam 654 bin 165 çocuk adına düzenli ödeme yapıldığını kaydetti.