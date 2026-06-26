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Petrol fiyatları savaş öncesi seviyelerde: Çatışma döneminde 100 dolar eşiğini aşmıştı

Petrol fiyatları savaş öncesi seviyelerde: Çatışma döneminde 100 dolar eşiğini aşmıştı

26.06.2026 11:05:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Petrol fiyatları savaş öncesi seviyelerde: Çatışma döneminde 100 dolar eşiğini aşmıştı

Brent petrol, Batı Asya'da gerilimin azalması ve Hürmüz Boğazı'ndaki tanker geçişlerinin yeniden hız kazanmasıyla çatışma öncesi seviyelere geriledi. Savaş döneminde yüz doların üzerine çıkan Brent petrolün varil fiyatı, arz endişelerinin hafiflemesiyle 73 doların altını test etti.
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Petrol fiyatları, Batı Asya'da gerilimin azalması ve Hürmüz Boğazı'nda tanker geçişlerinin yeniden hız kazanmasıyla savaş öncesi seviyelere geriledi. Brent petrol 73 doların altını test ederken, piyasalarda jeopolitik risk priminin büyük ölçüde ortadan kalktığı değerlendiriliyor.

Bununla birlikte uzmanlar, Hürmüz Boğazı'ndaki petrol akışının yeniden aksaması veya diplomatik sürecin bozulması halinde fiyatlarda yeni dalgalanmalar yaşanabileceğine dikkat çekiyor.

BRENT PETROL 28 ŞUBAT ÖNCESİ SEVİYELERE DÖNDÜ

Küresel petrol fiyatları, Batı Asya'da aylardır piyasalar üzerinde baskı oluşturan arz endişelerinin hafiflemesiyle gerilemesini sürdürdü. Hürmüz Boğazı'nda tanker geçişlerinin yeniden hızlanması ve bölgedeki petrol akışının toparlanması, fiyatlara yansıyan jeopolitik risk primini önemli ölçüde azalttı.

Önceki gün 76,76 dolara kadar yükselen Brent petrolün vadeli varil fiyatı günü 73,87 dolardan tamamladı. Brent petrol, dün saat 12.06 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 1,4 değer kaybederek 72,83 dolara geriledi.

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili ise 69,19 dolardan işlem gördü.

Reuters verilerine göre Brent ve WTI kontratları gün içerisinde 27 Şubat'tan bu yana en düşük seviyelerini test etti. Brent petrol, ABD/İsrail-İran savaşının başladığı 28 Şubat'tan önceki son işlem gününü 72,48 dolardan kapatmıştı.

Böylece petrol fiyatları, savaş sürecinde elde ettiği kazanımların büyük bölümünü geri vererek yeniden çatışma öncesindeki seviyelere döndü. Brent petrol fiyatı saat 10.50 itibarıyla 73,50 dolar seviyesinde işlem görüyor.

SAVAŞ DÖNEMİNDE 100 DOLARIN ÜZERİNE ÇIKMIŞTI

Savaşın en yoğun yaşandığı dönemde Brent petrolün varil fiyatı 100 doların üzerine yükselmişti.

Bu yükselişte, Hürmüz Boğazı'nın kapanabileceğine yönelik endişeler, İran petrolünün küresel piyasadan daha fazla çekilebileceği beklentisi ve bölgedeki enerji altyapısına ilişkin riskler etkili olmuştu.

Son haftalarda ise diplomatik temasların hız kazanması, tanker trafiğinin artması ve arz kesintisine yönelik kaygıların azalması petrol fiyatlarındaki düşüşü hızlandırdı.

JEOPOLİTİK RİSKLER TAMAMEN ORTADAN KALKMADI

Analistler, petrol fiyatlarındaki gerilemede arz kesintisi riskinin azalmasının, İran petrolünün küresel piyasalara daha fazla dönebileceği beklentisinin ve savaş kaynaklı belirsizliklerin zayıflamasının etkili olduğunu belirtiyor.

Bununla birlikte piyasalarda temkinli görünüm korunuyor. Uzmanlar, Hürmüz Boğazı'ndaki petrol akışının yeniden kesintiye uğraması, diplomatik sürecin bozulması veya bölgedeki güvenlik risklerinin yeniden artması halinde petrol fiyatlarında yeni dalgalanmaların yaşanabileceği uyarısında bulunuyor.

İlgili Konular: #petrol #dolar

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