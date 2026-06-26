Bakan Şimşek'ten erken seçim açıklaması: Yabancı yatırım için Londra'ya gitmişti...

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Londra'da uluslararası yatırımcılarla yaptığı toplantıda enflasyondaki düşüş eğiliminin süreceğini belirterek ekonomi programına yönelik siyasi desteğin devam ettiğini ifade etti.

Şimşek, son dönemde yaşanan gelişmelerin ekonomi yönetimi açısından önemli bir sınama olduğunu vurgulayarak, "Savaş büyük bir stres testi oldu biz ise rotamızı koruduk" dedi. Enflasyonun daha yavaş bir hızda da olsa gerilemesini sürdürebileceğini belirten Şimşek, ekonomi programının kararlılıkla uygulandığını kaydetti.

CARİ AÇIK VE BÜTÇE HEDEFLERİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

Cari açığın artış eğiliminde olduğunu ancak yönetilebilir seviyelerde kalacağını ifade eden Şimşek, bütçe açığının milli gelire oranı için belirlenen yüzde 3,5 hedefinin rahatlıkla yakalanabileceğini söyledi.

ERKEN SEÇİM İHTİMALİ DÜŞÜK

İç borç çevirme oranının 2026 yılının ocak-haziran döneminde yüzde 86,4 seviyesinde gerçekleştiğini hatırlatan Şimşek, bu oranın yıl geneli için öngörülen yüzde 106 hedefinin altında kaldığını belirtti.

Yılın yaklaşık yüzde 100 seviyesinde tamamlanmasının daha olası olduğunu dile getiren Şimşek, erken seçim ihtimaline ilişkin değerlendirmesinde de bu olasılığın oldukça düşük seviyede kalmaya devam ettiğini söyledi.