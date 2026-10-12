Cumhuriyet Gazetesi Logo
Akaryakıt depoları hızla bitiyor: UEA'den 32 ülkeye 'rezervleri açın' talimatı

Akaryakıt depoları hızla bitiyor: UEA'den 32 ülkeye 'rezervleri açın' talimatı

12.10.2026 11:22:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Takip Et:
Akaryakıt depoları hızla bitiyor: UEA'den 32 ülkeye 'rezervleri açın' talimatı

Küresel dizel arzındaki sıkıntı derinleşirken Uluslararası Enerji Ajansı, üye ülkelerden acil petrol rezervlerini daha hızlı piyasaya sürmelerini istedi. Ajans, özellikle dizel arzına öncelik verilmesini ve ek rezerv salımının değerlendirilmesini talep etti.

Uluslararası Enerji Ajansı (UEA), küresel dizel piyasasında artan arz sıkıntısı nedeniyle 32 üye ülkeye acil petrol stoklarını daha hızlı kullanıma açma çağrısı yaptı. UEA Başkanı Fatih Birol, mart ayında kararlaştırılan rezerv salımı taahhütlerini henüz tamamlamayan ülkelerden süreci hızlandırmalarını istedi.

ÖNCELİK DİZEL ARZINDA

Birol, rezervlerini henüz piyasaya sürmeyen ülkelerin özellikle dizel arzına öncelik vermesi gerektiğini belirtti. Taahhütlerini tamamlayan ülkelerden ise ek dizel salımına ihtiyaç olup olmadığını, olası miktarı ve zamanlamayı değerlendirmelerini talep etti.

UEA’nın 15 Ekim’de yapılacak yönetim kurulu toplantısı öncesinde gelen çağrı, küresel dizel piyasasında arz güvenliğine ilişkin endişelerin arttığı bir dönemde yapıldı.

G7 ÜLKELERİ 100 MİLYON VARİLE KADAR SALIMDA ANLAŞMIŞTI

ABD’nin, dizel fiyatlarıyla mücadelede yeterli adım atmayan Avrupa ülkelerine ihracat yasağı uygulama tehdidinde bulunmasının ardından G7 ülkeleri, acil stoklardan 100 milyon varile kadar ham petrol ve dizel salımı konusunda anlaşmıştı.

Avrupa Birliği ülkeleri ise bu adımın yeni bir rezerv taahhüdünden ziyade mart ayında alınan kararların uygulanması anlamına geldiğini belirtiyor.

TARİHİN EN BÜYÜK REZERV SALIMI KARARI

UEA’ya üye 32 ülke, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından bölgede başlayan savaş nedeniyle mart ayında acil petrol rezervlerinden 400 milyon varil salınmasına karar vermişti. Bu miktar, ajans tarihindeki en büyük rezerv salımı kararı olmuştu.

GÖZLER 15 EKİM TOPLANTISINDA

Suudi Arabistan’daki petrol ve enerji altyapısına yönelik saldırıların yeniden artması, küresel arz güvenliğine ilişkin kaygıları artırdı.

UEA’nın 15 Ekim’deki yönetim kurulu toplantısında, mevcut rezerv salımı taahhütlerinin hızlandırılması ve ilave dizel salımına ihtiyaç duyulup duyulmadığının değerlendirilmesi bekleniyor.

İlgili Konular: #Uluslararası Enerji Ajansı #rezerv #dizel #UEA

İlgili Haberler

En düşük emekli maaşı için 5 senaryo: Zamlı aylıklar ne kadar olacak?
En düşük emekli maaşı için 5 senaryo: Zamlı aylıklar ne kadar olacak? TÜİK’in eylül enflasyonunu açıklamasının ardından emeklilerin ocak zammına ilişkin hesaplamalar hız kazandı. Yıl sonu enflasyon tahminlerine göre en düşük emekli aylığında artış bekleniyor. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte ayrıntılar...
TMSF 75 personel alacak: Sınav ve başvuru şartları belli oldu
TMSF 75 personel alacak: Sınav ve başvuru şartları belli oldu TMSF, denetçi yardımcılığı, uzman yardımcılığı ve avukatlık kadrolarında istihdam edilmek üzere personel alımı yapacak. Başvurular ekim ayında Kariyer Kapısı ve e-Devlet üzerinden alınacak; adaylar yazılı ve sözlü sınav aşamalarından geçecek.
Fon krizinin sorumluları kim? Yurttaş tek bir adresi işaret etti...
Fon krizinin sorumluları kim? Yurttaş tek bir adresi işaret etti... Areda Survey’in fon krizine ilişkin araştırması, katılımcıların büyük bölümünün yaşananlardan ekonomi yönetimini sorumlu tuttuğunu ortaya koydu. Araştırmaya katılanların çoğunluğu, mağdur yatırımcıların zararlarının fon yöneticileri ve kriz öncesinde yüksek kazanç elde edenler tarafından karşılanması gerektiğini belirtti.