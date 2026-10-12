Akaryakıt depoları hızla bitiyor: UEA'den 32 ülkeye 'rezervleri açın' talimatı

Uluslararası Enerji Ajansı (UEA), küresel dizel piyasasında artan arz sıkıntısı nedeniyle 32 üye ülkeye acil petrol stoklarını daha hızlı kullanıma açma çağrısı yaptı. UEA Başkanı Fatih Birol, mart ayında kararlaştırılan rezerv salımı taahhütlerini henüz tamamlamayan ülkelerden süreci hızlandırmalarını istedi.

ÖNCELİK DİZEL ARZINDA

Birol, rezervlerini henüz piyasaya sürmeyen ülkelerin özellikle dizel arzına öncelik vermesi gerektiğini belirtti. Taahhütlerini tamamlayan ülkelerden ise ek dizel salımına ihtiyaç olup olmadığını, olası miktarı ve zamanlamayı değerlendirmelerini talep etti.

UEA’nın 15 Ekim’de yapılacak yönetim kurulu toplantısı öncesinde gelen çağrı, küresel dizel piyasasında arz güvenliğine ilişkin endişelerin arttığı bir dönemde yapıldı.

G7 ÜLKELERİ 100 MİLYON VARİLE KADAR SALIMDA ANLAŞMIŞTI

ABD’nin, dizel fiyatlarıyla mücadelede yeterli adım atmayan Avrupa ülkelerine ihracat yasağı uygulama tehdidinde bulunmasının ardından G7 ülkeleri, acil stoklardan 100 milyon varile kadar ham petrol ve dizel salımı konusunda anlaşmıştı.

Avrupa Birliği ülkeleri ise bu adımın yeni bir rezerv taahhüdünden ziyade mart ayında alınan kararların uygulanması anlamına geldiğini belirtiyor.

TARİHİN EN BÜYÜK REZERV SALIMI KARARI

UEA’ya üye 32 ülke, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından bölgede başlayan savaş nedeniyle mart ayında acil petrol rezervlerinden 400 milyon varil salınmasına karar vermişti. Bu miktar, ajans tarihindeki en büyük rezerv salımı kararı olmuştu.

GÖZLER 15 EKİM TOPLANTISINDA

Suudi Arabistan’daki petrol ve enerji altyapısına yönelik saldırıların yeniden artması, küresel arz güvenliğine ilişkin kaygıları artırdı.

UEA’nın 15 Ekim’deki yönetim kurulu toplantısında, mevcut rezerv salımı taahhütlerinin hızlandırılması ve ilave dizel salımına ihtiyaç duyulup duyulmadığının değerlendirilmesi bekleniyor.