Sanayi ve tarımı vuran politikadan 9 ay sonra dönüldü

Yayınlanma: 09.06.2023 - 17:30

Güncelleme: 09.06.2023 - 18:42

Türkiye, Eylül 2022'de benzine oranla motorinin Avrupa'da en pahalı olduğu ülke oldu.

Motorinin benzinden yüzde 33.3 daha pahalı hale gelmesini Eylül 2022'de cumhuriyet.com.tr haberleştirdi. 1 Eylül 2022'de İstanbul Avrupa Yakası'nda benzinin litresi 20.13 TL'den motorinin litresi ise 26.84 TL'den satılıyordu.

Aynı tarihlerde 2'nci sırada ise yüzde 31.6'lık fark ile kişi başına düşen milli geliri 50 bin doların üzerinde olan İsveç yer alıyordu.

Avrupa'nın gelişmiş ekonomilerinde ise motorin benzine oranla Almanya'da yüzde 14.4, Fransa'da yüzde 7, İngiltere'de ise yüzde 6 seviyesinde daha pahalı idi.

Cumhuriyet.com.tr o tarihte yüksek motorin fiyatlarının, başta nakliye ve sanayi üretimi olmak üzere tarım ve hayvancılık gibi pek çok alanı tehdit ettiğine dikkat çekmişti.

AVRUPA'DA YAKIT FİYATLARI

Erişilen 5 Haziran 2023 tarihli fiyatlar itibarıyla;

İngiltere 'de benzinin litresi 1.651 Euro; motorinin ise 1.692 Euro olarak fiyatlandı.

'de benzinin litresi 1.651 Euro; motorinin ise 1.692 Euro olarak fiyatlandı. Almanya 'da benzinin litresi 1.789 Euro; motorinin ise 1.577 Euro olarak fiyatlandı.

'da benzinin litresi 1.789 Euro; motorinin ise 1.577 Euro olarak fiyatlandı. Fransa 'da benzinin litresi 1.834 Euro; motorinin ise 1.658 Euro olarak fiyatlandı.

'da benzinin litresi 1.834 Euro; motorinin ise 1.658 Euro olarak fiyatlandı. İsveç 'te benzinin litresi 1.703 Euro; motorinin ise 1.872 Euro olarak fiyatlandı.

'te benzinin litresi 1.703 Euro; motorinin ise 1.872 Euro olarak fiyatlandı. Türkiye'de İstanbul Avrupa Yakası baz alındığında ise benzinin litresi 23.99 TL; motorinin ise 22.11 TL olarak satılıyor.

BENZİN VE MOTORİN FİYAT FARKLARI

Bu farklar oranlandığında; İsveç'te motorin benzinden yüzde 9.9 İngiltere'de ise yüzde 2.4, daha pahalıya satılıyor.

Motorin benzine oranla Almanya'da yüzde 13.4, Fransa'da ise yüzde 10.6 daha ucuza satılıyor.

Türkiye'de ise yılbaşından bu yana son zamlarla birlikte benzinde yüzde 23 motorinde ise yüzde 1 fiyat artışı yapıldı. Böylece motorin benzine oranla yüzde 8.5 daha ucuza satılır hale ise ancak bugün gelebildi. Gelişmiş Avrupa ülkelerinin benzin-mazot fiyat oranlarına kısmen daha yakın bir fiyatlama yapıldı.

EKONOMİ YÖNETİMİ SINIFTA KALDI

Geçen 9 aylık sürede akaryakıt fiyatlarından gelir elde etmek isteyen ekonomi yönetimi ancak hatasından dönebildi. İktidar, traktörlerde TIR'larda ve otobüslerde kullanılan motorini uzun süre boyunca benzinden çok daha pahalı hale getirdi. Bu da başta sanayi, tarım ve hayvancılığı negatif şekilde etkiledi. Bugün açıklanan verilerle yılbaşından bu yana benzine yüzde 23 zam yapılırken motorine ise yalnızca yüzde 1 zam yapıldığı ve an itibarıyla motorinin benzinden yüzde 8.5 daha uygun hale geldiği görüldü. 9 aylık süreçte olan Türkiye'ye oldu. Ekonomi yönetimi bu basit sınavda bile sınıfta kalmayı başardı.