Avrupa'da motorinin benzin karşısında en pahalı olduğu ülke Türkiye

01 Eylül 2022 Perşembe, 14:41

Covid-19 salgını, küresel ekonomik kriz, Rusya-Ukrayna savaşı ve petrol coğrafyalarını tehdit eden bölgesel krizler enerji fiyatlarında büyük sıçramalara neden oldu.

Akaryakıttan alınan vergiler ile motorin ve benzin fiyatları arasındaki oranlara göre yapılan kıyaslama sonucu, Türkiye'de motorin benzine oranla yüzde 33.3 daha pahalı hale geldi. İstanbul Avrupa Yakası'nda benzinin litresi 20.13 TL'den motorin ise 26.84 TL'den satılıyor.

AVRUPA'DA MOTORİN VE BENZİN FİYATLARI

Bu oranın en düşük olduğu Avrupa ülkesi olan Malta'da benzinin litresi 1.340 Euro motorin ise 1.210 Euro'ya satılıyor. Bu da demek oluyor ki Malta'da motorin benzine oranla yüzde 10.7 daha ucuz.

Bu oranın en yüksek olduğu yer yüzde 33.3 ile Türkiye iken 2. sırada yüzde 31.6 ile kişi başına düşen milli geliri 50 bin doların üzerinde olan İsveç yer alıyor.

Aynı oran Almanya'da yüzde 14.4, Fransa'da yüzde 7, İngiltere'de ise yüzde 6 seviyesinde.

NAKLİYE VE SANAYİ ÜRETİMİNİ VURDU

Motorinin fiyatındaki artış, ekonomik kriz yüzünden gıdaya ulaşmakta güçlük çeken geniş halk kitlelerinin pazar ve marketlerden temin ettiği meyve-sebze ve et fiyatlarında da kendini gösteriyor. Yüksek motorin fiyatları, başta nakliye ve sanayi üretimi olmak üzere tarım ve hayvancılık gibi pek çok alanı tehdit ediyor.

2018 yılında başlayan eşel mobil sistemi ile motorin, benzin ve otogazda vergiler azaltılmış, bu yolla fiyat artışlarının tüketiciye yansımasının önüne geçilmek istenmişti. 1 Mart 2021’de eşel mobil sistemi uygulamasına son verildi.