Akaryakıtta tabela değişti! Vergi Uzmanı Ozan Bingöl hesapladı: Benzinin litre fiyatında vergi ayrıntısı

Yayınlanma: 16.03.2024 - 14:04

Güncelleme: 16.03.2024 - 14:04

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilikler benzin ve motorin fiyatlarına indirim veya zam olarak yansıyor.

Dün benzin grubunda 1 lira 53 kuruş, Motorin grubunda ise 1 lira 10 kuruşluk zam pompa fiyatlarına yansıdı.

Zam sonrası akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da benzin 41,97 liradan, motorin litre fiyatı da 42,06 liradan satılıyor.

Ankara'da ise benzinin litre fiyatı 42.89 TL'ye yaklaştı. Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, sosyal medya hesabı üzerinden benzindeki vergi oranını hesaplamasını paylaştı.

Benzinin litre fiyatının 9.45 TL’si ÖTV, 7.15 TL’si KDV olduğunu söyleyen Bingöl, toplam verginin 16,60 TL olduğunu ifade etti. Bingöl paylaşımının devamında şunları aktardı:

"45 litrelik bir depo benzin için, yani 1.183 liralık ürüne 747 lira vergi ödeyip 1.930 liraya almış olacağız"