Akaryakıtta zam yağmuru devam ediyor: Fiyatlar yeniden artırılacak!

Yayınlanma: 18.04.2025 - 10:29

Güncelleme: 18.04.2025 - 10:29

Brent petrol fiyatlarının hızla artması ve dünyanın en çok enerji tüketen ülkelerinden biri olan Çin'den gelen güçlü büyüme verileri petrol fiyatlarında yeniden yükselişe neden oldu.

Son dönemde art arda yapılan indirimlerin ardından 11 Nisan'da 82 kuruş, 17 Nisan'da ise 94 kuruş zamlanan benzin fiyatlarına bir yenisi eklenirken, şimdi de motorin fiyatlarında artış bekleniyor.

MOTORİNE ZAM BEKLENİYOR

Motorin fiyatlarına 1 TL'lik bir zam bekleniyor. Akaryakıt sektöründen alınan bilgiye göre, 23 Nisan çarşamba günü itibariyle motorinin litre fiyatı yaklaşık 1 TL artacak.

Brent petroldeki fiyat artışı devam ederse, gelecek hafta benzin ve LPG fiyatlarında da benzer bir zam öngörülüyor.

İstanbul, İzmir ve Ankara'daki güncel benzin ve motorin fiyatları ise şu şekilde:

BENZİN

İstanbul (Anadolu): 45.01 TL/L

İstanbul (Avrupa): 45.16 TL/L

İzmir: 46.12 TL/L

Ankara: 45.75 TL/L

MOTORİN

İstanbul (Anadolu): 44.26 TL/L

İstanbul (Avrupa): 44.38 TL/L

İzmir: 45.52 TL/L

Ankara: 45.17 TL/L