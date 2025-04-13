Yakıtta gizli zam gerçeği! Depoda 4'te 1'lik kayıp...

13 Nisan 2025 Pazar

Türkiye'de bir süredir yakıt fiyatları diğer pek çok üründe olduğu gibi sürekli yukarı çıkmak yerine bir ileri bir geri hareket ediyor.

Dünya'nın geri kalanına bakıldığında ise düşüş göze çarpıyor.

DÜNYADA PETROL FİYATLARI

Ham petrol fiyatları 9 Nisan'da 55.28 dolara kadar düşerken bugünlerde ise 60 dolar seviyelerinde seyrediyor. Bir yıl önce 11 Nisan 2024 tarihinde ham petrolün varil fiyatı 85,48 dolarken yılbaşında ise 73,06 dolardı.

Türkiye'de yakıt fiyatları belirlenirken pek tabii ki petrol fiyatları haricinde bir başka değişken de dolar kuru. Dolar/TL 11 Nisan 2025 itibarıyla 38 seviyelerindeyken yılbaşında 35.62, 11 Nisan 2024'te ise 32.28 seviyesindeydi.

BEKLENEN İNDİRİM!

Ham petrol fiyatı yılbaşına göre yüzde 14.53 düşerken dolar kuru bu tarihler arasında yüzde 7.52 değer kazanması ile Türkiye'de yılbaşından bu yana yakıt fiyatlarında 8.10 indirim yapılmalıydı.

Ham petrol fiyatı bir yıl öncesine göre yüzde 29.81 düşerken dolar yüzde 17.70 değer kazanması ile Türkiye'de akaryakıta ortalama yüzde 17.39'luk indirim yapılmalıydı.

YAKIT FİYATLARINA DEV ZAM

Geçen bir yılda beklenen indirimler olması gereken düzeyin altında gerçekleşmesinin ardından 1 yıl öncesi ile karşılaştırma yapıldığında ise yüzde 17,39'luk indirim yerine akaryakıta zam yapıldığı görülüyor.

2024 11 Nisan tarihinde benzinin litre fiyatı 43.57, motorinin ise 42.15 TL'ydi. Bugün bir litre benzin 43.57, motorin ise 44.32 TL'ye satılıyor. Bu da son bir yılda benzine yüzde 1.4, motorine ise yüzde 5.14 oranında zam yapıldığını gösteriyor.

BİR YILLIK DEĞİŞİM

Yani bugün, motorin dünyadaki düşüşe oranla yüzde 27.26, benzin ise yüzde 22.73 daha pahalıya satılıyor.

Bu veriler yapılan gizli zammın büyüklüğünü gösterirken ileriye dönük ekonomi yönetiminden de beklenebilecekler üzerine bazı ipuçları veriyor.

Öncelikle ekonomi yönetimini mercek altına alırsak 4 Haziran 2023'te ikinci kez Hazine ve Maliye Bakanı olarak göreve başlayan Mehmet Şimşek'in 2009 ve 2015 yılları arasındaki ilk dönemine bakmamız yerinde olacaktır.

Bu dönemde Türkiye'de satılan benzin fiyatlarında rekor görülmüş, bu rekor karşısında yurttaşlar araçlarının camlarına kullandıkları benzinin dünyanın en pahalısı olduğunu yazan çıkartmalar yapıştırmıştı.

Şimşek'in ikinci döneminde de benzer bir ekonomi yönetiminde bulunacağı hem bugünkü akaryakıt fiyatlarından hem de 15 Kasım 2024 tarihli Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının bütçe görüşmelerinde kullandığı ifadelerden de anlaşılıyor. Şimşek bu görüşmelerde ''Ülkemizde vergi yükünün yüksek olduğu algısı gerçeği yansıtmıyor. Dolaylı vergi yükünün çok yüksek olduğu yönündeki kanaat de doğru değildir. Vergi sistemimizdeki temel sorun dolaysız vergilerin yeterli düzeyde olmamasıdır" diyerek belli ki halkın daha da fazla kemer sıkmasının uygun olacağını düşünüyor.

Tabii Şimşek'in ilk döneminde halk dünyadaki en pahalı benzin de olsa yakıt alabilirken artık bunun mümkün olmadığı da bir gerçek.

Fakat Brüksel’de düzenlenen yatırımcı toplantısına katılan Bakan Bey'in haklarında yurtdışına çıkış yasağı verilmesi ile gündemde geniş yer bulan TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ile Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Ömer Aras'ı toplantıya davet etmesi ile Türkiye'de olan bitenden bihaber olduğu anlaşıldı. Bu da akaryakıt üzerinde mümkün görülmeyen, şu anda uygulanandan daha da yüksek vergilerin tekrar hayata geçirilebileceği anlamına geliyor.

Tüm bunların üzerine petrol fiyatlarının eski seviyelerine yaklaşması durumundaysa akaryakıt istasyonları tabelalarında daha da can sıkıcı rakamlar görmemiz mümkün olacak.